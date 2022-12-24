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Solana (SOL) İki Ucu Keskin Bıçak Mı? Yatırımcılar Hangi Noktalara Odaklanmalı?

Solana için işler pek de yolunda gitmiyormuş gibi görünüyor. Birbiri ardına kırılan destek seviyeleri fiyatı nereye götürebilir?
21:55
24 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana (SOL) 14 Aralık’tan bu yana düşüş trendinde. Bir başka düşüşün ardından, fiyat üç saatlik grafikte düşen bir kanal oluşturdu. Yazım saatine göre SOL, son 24 saatte %5’lik bir düşüşle 11,31 dolardan işlem görüyordu.  Ayrıca, SOL’un düşmüş fiyatının bir miktar talep çektiğini gösteren yeşil bir işaret mumu da oluştu. Peki boğalar bu ivmeyi kendi avantajlarına kullanabilir mi?

Fiyatın Tersine Dönmesi Mümkün Mü?

Üç saatlik zaman diliminde, düşen kanal formasyonunda bir kırılım meydana geldi. Ancak, %23,60 Fib seviyesindeki acil destek düşüş trendini durduramadı. Bir sonraki destek seviyesi olan 11,08 dolar sağlam bir zemin oluşturdu.

Teknik göstergeler SOL’un daha da düşebileceğini ve yukarıda bahsedilen 11,08 dolar desteğini yeniden test edebileceğini gösterdi. Özellikle, göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine düştü ancak bir yükseliş gösterdi. Bu durum, satış baskısı artarken alım baskısının azaldığını gösterdi.

Ancak, yükseliş bir miktar birikimin gerçekleştiğini gösterdi. Bununla birlikte, boğaların yalnızca RSI 30 işaretinde reddedilmezse bir şansı olabilir. Tarihsel olarak incelendiğinde, geçmişte bu seviyede yaşanan bir RSI reddinin satıcılara daha fazla kaldıraç sağladığı görülmüştü.

Ayrıca, yönlü hareket endeksi (DMI), alıcılar 8,9 birimde olduğu için satıcıların 35’te, 25 orta seviyenin çok üzerinde daha fazla kaldıraca sahip olduğunu gösterdi. Bu nedenle satıcılar SOL’u 11,03 dolara kadar düşürebilir. Bu seviye kar amacı olmadan satış için bir hedef olabilir.

Ancak, %23,6 Fib seviyesinde (11,41 dolar) ani direncin üzerinde bir kırılma, yukarıdaki düşüş tahminini geçersiz kılabilir. Böyle bir sıçrama, SOL’un 11,65 dolarlık 12 dönemlik üstel hareketli ortalamaya (EMA) veya 11,62 dolarlık %38,2 Fib seviyesine odaklanmasına izin verebilir.

SOL Geliştirme Faaliyetlerinde Artış

Santiment’e göre, SOL geliştirme faaliyetlerinde bir yükseliş gördü, ancak analistler ağırlıklı duyarlılığın değişmemesi nedeniyle kötümser kalmaya devam etti. Ancak, son fiyat artışıyla birlikte işlem hacmi arttı. Bu durum, işlem hacmindeki artışla birlikte alım baskısının da arttığı anlamına geliyor olabilir.

Ayrıca, SOL’un fiyat düşüşünden sonra bile işlem hacmi artmaya devam etti. İşlem hacmindeki artış ve RSI’ın aşırı satım bölgesine ulaşması fiyatların tersine dönmesine neden olabilir mi? işte bunu zaman gösterecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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