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Kripto Paralarda Gündem Değerlendirmesi: FTX, ETH, XRP, BTC 2023 ve Daha Fazlası!

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Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta yine FTX’in ve Sam Bankman Fried’ın (SBF) başrolde olduğu bir haftaydı. SBF’in Amerika’ya iadesi ve kefaletle serbest kalması, ardından Alameda CEO’su ve SBF’in sevgilisi Caroline Ellison’ın itirafları gündeme damga vurdu.

FTX’in yanı sıra Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ile Ripple CTO’su David Schwartz’ın tartışması, Ethereum’da Merge ile birlikte ETH enflasyonun sıfıra inmesi, önümüzdeki yıl kilidi açılacak coin’ler, The Economist’in her zaman olduğu gibi çok ses getiren kapağı ve Bitcoin’in 2023 beklentileri de önemli günden konularından oldu.

CoinTürk Baş Editörü İlayda Peker ve Editör Fatih Uçar da bu yoğun gündemi sizler için Twitter Space yayınında değerlendirdi. FTX’te son gelişmeler ne? Buterin neden Ripple’ın üzerine gidiyor? ETH’da enflasyonun neredeyse sıfırlanması ne anlama geliyor? Önümüzdeki yıl kilidi açılacak altcoin’ler hangileri ve ne kadar arz söz konusu olacak? The Economist dergisinin kapağında yer alan ETH simgesi bir sinyal mi? 2023’te Bitcoin yükselecek mi, düşecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını YouTube’da da paylaştığımız yayınımızda bulabilirsiniz. İyi dinlemeler…

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