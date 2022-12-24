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Dev Şirketin Milyon Dolarlar Harcadığı Proje Hangisi? Blockchain Dünyası Nasıl Etkilenecek?

Kripto paralar ve blockchain hayatın bir parçası olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü şirket bu alana milyonlarca dolar yatırım yaptığını açıkladı.
19:45
24 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Samsung şu anda Latin Amerika pazarı için metaverse projelerine 35 milyon dolardan fazla harcama yaptığını açıkladı. Dijital atılım ve büyüme pazarlama stratejisinin bir parçası olarak bu hamlenin amacı, markanın daha genç kitlelerin ilgisini çekmesine ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak. Samsung, en son teknolojiyi desteklemek için sürekli olarak adım atıyormuş gibi görünüyor.

Samsung Latam’a Yatırım Yapıyor

Pek çok işletme, pazarlama planlarının önemli bir bileşeni olarak gördükleri metaverse’te ürün ve markalarının reklamını yapmaya başladı. Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden biri olan Samsung, geçtiğimiz günlerde Latam müşterilerinin metaverse girişimlerine 35 milyon dolardan fazla kaynak ayırdığını açıkladı.

Metaverse, bilgisayar endüstrisindeki pek çok kişinin internetin bir sonraki yinelemesi olacağına inandığı bir vizyon olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte, insanların hayatı fiziksel dünyada deneyimleyemedikleri şekillerde deneyimledikleri bir yer olması da hedefleniyor. Aralarında Sony, Microsoft ve diğerlerinin de bulunduğu pek çok şirket Metaverse’i halihazırda kullanıyor ve Samsung da şimdi bu mücadeleye katıldı.

Genç Kitleler Odak Noktasında

Samsung tarafından sunulan pazarlama vizyonu, Samsung’un metaverse’e odaklanmasını ve bu alana yatırdığı para miktarını haklı çıkarmaya hizmet ediyor olabilir.  Ayrıca, bir Linkedin araştırmasına göre, çeşitli Metaverse platformları şu anda %51’i 13 yaşında veya daha küçük olan 400 milyon aylık aktif kullanıcı kitlesine sahip.

Şu anda sanal ve gerçek dünyaları birbirinden ayıran engeller, şüphesiz bu genç neslin gelecekte yaratacağı dünyada var olmayacak. Ancak bu, birlikte inşa etmek için birçok fırsat olacağı anlamına geliyor.

Şirket House of Sam’i Ekim’de Hayata Geçirdi

Samsung’un sanal dünyaya olan ilgisi yeni değil. Ancak şirket çeşitli metaverse platformlarının bir parçası olmak için çoktan adımlar attı. Şirket Ekim ayında Decentraland’de “House of Sam” deneyimini başlattı. Bununla birlikte, kullanıcıların şirketin ürünleriyle sanal olarak etkileşimde bulunmasına izin verdi.

Temmuz ayında Samsung, bir Roblox metaverse deneyimi olan Space Tycoon’u da piyasaya sürdü. Bu deneyim, kullanıcıların hammadde kullanarak Samsung ürünlerini inşa edebilecekleri bir uzay istasyonunun parçası olmalarını sağlıyor.

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