Kripto paralar gibi, hisse senetleri ve NFT token'ları da son derece spekülatif yatırımlardır. 2020'de başlayan ve 2021'de zirve yapan NFT furyasına dahil olmak isteyerek trene atlayan birçok ünlü ismin şu anda milyonlarca dolarlık zararla karşı karşıya oldukları görülüyor.

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Kripto paralar gibi hisse senetleri ve değiştirilemez token’lar (NFT’ler) da son derece spekülatif yatırımlardır. Birçok insanın geçtiğimiz yıl zor yoldan öğrendiği gibi, değerini katlayarak artıracak olanları seçmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bununla birlikte, finans dünyası NFT’ler ve bunların dayandığı Blockchain teknolojisi ile devrim yaratacağını iddia etmeye devam ediyor.. 2021’de bu görüntülerden oluşan NFT koleksiyonları zaman zaman milyonlarca dolara satıldığında herkes şok oldu. Ancak, ateşli NFT destekçileri bile şişen NFT balonunun bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu kabul etmek zorunda kalsalar da beklemedikleri oranda çöküşle karşı karşıya kaldılar. Yatırımcıların yalnızca küçük bir azınlığı yatırımcılarını katlama fırsatı bulurken birçoğu milyonlarca dolar zarar etti. İşte NFT’lerde milyonlarca dolar para kaybeden ünlü isimler.

Logan Paul

Ünlü YouTuber Logan Paul, geçen yıl milyonlarca dolarlık NFT satışlarının görüldüğü zirve dönemde bu akıma dahil olarak yaptığı alımlarla dikkat çekmişti. Paul’un bu hevesinin ona küçük bir servete mal olduğu görülüyor.

2021’de Paul’un 623 bin ABD dolarına satın aldığı bir NFT şu anda sadece ve sadece 10 ABD doları değerinde. Öte yandan bu NFT, Paul’un 2021 boyunca 2.5 milyon ABD dolarının üzerinde harcama yaparak topladığı NFT koleksiyonun yalnızca bir parçası. Bu NFT’nin zaman içindeki düşüşü zirveye göre yüzde 60’ı buldu.

Steve Aoki

Coşkulu EDM parçalarıyla tanınan bir elektronik müzik yapımcısı ve DJ olan Steve Aoki, kripto para topluluğunda saygın bir NFT yaratıcısı ve koleksiyoncusu olarak öne çıkan bir isim Ancak bu yatırımları müziğiyle aynı düzeyde başarı sağlamadı.

Aoki, 8 adet Bored Ape NFT’si ve toplamda yüzden fazla NFT dahil olmak üzere sahip olduğu varlıkların değerinde sert bir düşüşle yüzleşmek zorunda kaldı. NFT’lerde çeşitlendirme yapması kayıplarını sınırlamasını sağlasa da, Ocak ayında yaklaşık 346 bin ABD doları karşılığında satın aldığı “Doodles” NFT’lerinden biri DappRadar’ın tahminlerine göre şu anda yalnızca 42 bin ABD doları değerinde.

Snoop Dog

“Right-click and Save as Guy” adlı NFT için 7.09 milyon ABD dolar harcayan Amerikalı ünlü rapçi Snoop Dog, en yüksek fiyattan NFT satın alma rekorunu elinde bulunduruyor. NFT pazar yeri OpenSea’ye göre rapçi, 1.1 milyon ABD doları karşılığında satın aldığı ve şu anki değeri 688 bin 251 ABD doları olduğu tahmin edilen Crypto Punk adlı başka bir NFT’ye de sahip. Dog’un NFT piyasasının çökmesiyle milyonlarca dolar zarar etmiş durumda.

Neymar

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, diğer birçok spor figürü gibi bu yılın başında en çok rağbet gören NFT koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen Bored Apes Yacht Club’ın 2 NFT’si için 1 milyon ABD dolarının üzerinde harcama yaptı.

Ne yazık ki Neymar bu seçkin kulübe ait olmanın bedelini ağır bir şekilde ödedi. NFT değerlerini takip eden bir web sitesi olan DappRadar’a göre, Ocak ayında yaklaşık 480 bin ABD doları ve 570 bin ABD dolarına satın aldığı iki maymun şu anda sırasıyla 153 bin dolar ve 171 bin ABD doları değerinde. Futbolcu şimdi 700 bin doların üzerinde potansiyel para kaybıyla karşı karşıya.

Marshmello

Dnya çapında tanınmış bir DJ olan DJ Marshmellow, 2021’in Ekim ayında NFT trenine atlayarak bu furyanın içine girdi. Tahmini 1.4 milyon Avustralya doları karşılığında KajuKing #1680’i satın aldı. NFT, bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra OpenSea’de 2 bin 137 Avustralya doları gibi acınacak bir fiyattan listeleniyor. İkisi arasında 1.4 milyon Avustralya doları gibi şaşırtıcı bir fark var.