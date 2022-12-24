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Popüler Altcoin Fiyatı Sıkıştı: Yıl Sonu Kapanışı Bu Seviyenin Altında Gelmemeli!

Bitcoin’deki sıkışıklık popüler altcoin’de de net şekilde görülüyor. Analistler yıl sonu kapanışı için bu seviyenin önemli olduğunu ifade ediyor. 
14:46
24 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum, ayı piyasası süresince de olduğu gibi hala Bitcoin fiyat hareketlerini yakından yansıtıyor ve dolayısıyla Ethereum (ETH) fiyatının da şu anda sıkışmış olduğu ifade edilebilir. ETH’nin fiyatı şu anda 1.200 doların biraz üzerinde seyrediyor ve bu dijital varlık için iyi bir sıçrama noktası olarak hizmet edecek olsa da, yükseliş geleceğine dair şu anda analistlere göre hiçbir sinyal bulunmuyor.

ETH Fiyatı Sıkıştı

Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, analistlere göre 1.200 dolar ETH için yıl sonuna adım adım yaklaşırken iyi bir seviye. Çünkü piyasadaki ivme zaten düşüşteydi ancak son gün Ethereum’un işlem hacmindeki %49’luk artış bu düşüşe belki de geçici bir dur dedi. Ancak analistlere göre satışa işaret eden kısa vadeli göstergeler bunun geçici olduğuna işaret ediyor.

Fiyattaki durgunluk, ETH’nin fiyatının 20 günlük hareketli ortalama olan 1.247 dolara çok yakın olmasıyla açıklanıyor. Piyasada çok fazla hareket olmadığından, dijital varlığın şu anda fiyatını yalnızca 1.200 doların biraz üzerinde tutmaya çalışmasının mantıklı olduğu da yapılan yorumlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Bitcoin‘in borsa ile olan sıkı korelasyonu Ethereum’u da etkiledi. Perşembe günü ABD GSYH verilerinin açıklanmasının ardından kripto para birimleri borsa gibi düşmemiş olsa da, piyasada herhangi bir yükselişin gerçekleşmesini kesinlikle engelledi. ETH yazının yayına hazırlandığı sırada 1.218 dolardan işlem görüyor.

ETH’daki Sıkışıklığın Sebebi Ne?

Ethereum son birkaç gündür bazı kötü haberler aldı. Bunların en önemlilerinden biri, Paxful eşler arası borsasının Ethereum’u listeden çıkardığını duyurmasıydı. CEO Ray Youssef, ağın merkezi olmadığına inandıkları için bunun nedenini “gelirden ziyade dürüstlük” olarak sundu.

Bu durum, daha önce proof of stake’e geçişin ardından azalmış olan korkuları yeniden alevlendirdi. Çünkü  bazılarına göre bu hamle Ethereum‘un kontrolünü çok daha kolay hale getirdi ve Youssef “Bir gün onu kullanmak için izne ihtiyacınız olacak” dedi.

Bu durum göz önüne alındığında, ETH’nin fiyatı yarattığı FUD’un baskısı altında kalmış olabilir. Eğer boğalar 1.200 dolar desteğini koruyamazsa, dijital varlık serbest düşüşe geçebilir ve 1.140 dolara kadar önemli bir destek bulamayabilir. Bununla birlikte yılın 1.200 dolar altında kapanması halinde de ETH’un başka derin düşüşlere gebe olabileceği ifade ediliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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