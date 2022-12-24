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Metaverse Coin’lerde Son Durum: GALA, CEEK, SAND ve MANA

Gala Games (GALA), Ceek VR (CEEK), The Sandbox (SAND) ve Decentraland’de (MANA) son fiyat durumlarına bir göz atıyoruz.
13:32
24 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin 16.000 dolar ile 17.000 dolar bandından sıkışmış durumda ve bu durum altcoin’leri de etkiliyor. Gerek makroekonomik koşullar gerekse de kripto ekosisteminin içindeki gelişmeler fiyatları baskılamaya devam ediyor. Bu düşüşler 2021 yılının en popülerleri arasında olan metaverse coin’leri de etkilemiş durumda. Gala Games (GALA), Ceek VR (CEEK), The Sandbox (SAND) ve Decentraland’de (MANA) son durumlara bir göz atıyoruz.

İçerik Rehberi

GALA ve CEEK

130,1 milyon dolarlık piyasa değeri ile 147. coin konumundan bulunan GALA, yazının kaleme alındığı sırada 0,0186 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yüzde 1,6 oranında bir geri çekilme yaşayan GALA’nın  son 1 haftada da yüzde 10 oranında düştüğü görülüyor.

4 saatlik grafiklere bakıldığında GALA için şu anda 0,0178 seviyesi bir destek olarak işlem görürken 0,0281 dolar seviyesinin direnç olduğu ifade edilebilir. Buna ek olarak analistlere göre şu anda 0,02 dolar da güçlü bir direnç olarak grafiklerde kendisine yer buluyor. Eğer GALA 0,018 dolar seviyesini elinde tutarsa, BTC’deki oluşacak yukarı yönlü bir hamle ile 0,020 doların test edilebileceği düşünülüyor.

Bunu yanında özellikle Türk kripto para yatırımcılarının da ilgi gösterdiği CEEK, yazının kaleme alındığı sırada 0,0796 dolardan işlem görüyor. 64,1 milyon dolarlık bir piyasa değeri bulunan CEEK CoinMarketCap verilerine göre 23. metaverse konumunda bulunuyor.

Analistlere göre CEEK’in henüz büyük borsa listelenmeleri gelmedi ve eğer bu tarz listelenmeler olursa CEEK fiyatında gözle görülür bir artış olabilir. Ancak yatırımcılar, büyük borsa listelenmesin bel bağlamadan mutlaka kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmeli.

SAND ve MANA

Yazının kaleme alındığı sırada 0,4468 dolardan işlem gören SAND, son 1 haftada yüzde 6,5 oranında düşüş yaşadı. Piyasa değeri bakımından en büyük 5. metaverse coin konumunda bulunana SAND’in son 24 saat içinde nispeten stabil kaldığı görülüyor.

4 saatlik grafiklere göre SAND için 0,4186 dolar destek ve 0,6412 dolar direnç olarak işlem görüyor. Bunun yanında SAND’in 0,50 dolar ile 0,42 dolar aralığında bir sıkışıklık yaşadığı da ifade edilebilir. Analistlere göre kripto para birimlerinde genel bir toparlanma olması halinde SAND fiyatı 50 dolar üzerini test edebilir.

Buna ek olarak piyasanın en popüler metaverse coin’lerinden MANA da yazının kaleme alındığı sırada 0,3306 dolardan işlem görüyor. Analistlere göre MANA’da 0,29 dolar destek ve 0,42 dolar direnç seviyeleri olarak görülüyor.

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