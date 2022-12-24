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  •   Grafikler Konuşuyor! 2023’de Köpek Temalı Bu 3 Altcoin Sert Yükselebilir!

Grafikler Konuşuyor! 2023’de Köpek Temalı Bu 3 Altcoin Sert Yükselebilir!

Sizin için potansiyel olarak 2023'de yapabileceği çıkışla ses getirebilecek ve tüm dikkatleri üzerine çekebilecek en iyi 3 köpek temalı altcoin'i derledik.
12:30
24 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Sizin için potansiyel olarak 2023’de yapabileceği çıkışla ses getirebilecek ve tüm dikkatleri üzerine çekebilecek en iyi 3 köpek temalı altcoin‘i (memecoin) derledik. Köpek temalı altcoin’lerin kripto para sektöründe özel bir hayran kitlesi vardır ve söz konusu kategorideki altcoin’lerin büyüme potansiyelinen inan çok sayıda yatırımcı bulunmaktadır. Bu altcoin’ler bir şaka olarak başlamış olsalar da artan faydaları onlara daha fazla yatırımcıyı çekmiştir. İşte 2023’de büyük çıkış yapabilecek en iyi 3 köpek temalı altcoin.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin fiyatı mevcut düşüş trendinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,7376’dan yüzde 89,51 düştü ve 0,077 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, teknik grafik altcoin’in fiyat hareketinin neredeyse yataya bağladığını gösteriyor ve bu düşüş trendinin gücünün artık tükenmekte olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, 0,056 dolar seviyesi güçlü bir dip desteği olarak hareket etti ve son altı aydır fiyat bu seviyenin üzerinde tutunuyor. Dahası, DOGE’daki mevcut konsolidasyon aşamasına rağmen RSI yükseliyor ve bu yatırımcıların altcoin’e pozitif bakmaya başladığını yansıtıyor.

DOGE fiyatı, bu yazının 0,073 dolardaki yerel desteğin üzerinde kalmaya çalışıyor. Dahası, bu haftaki mum hareketi alıcıların bu destekten geri dönmeye çalıştığını gösteriyor.

Satın alımların devam etmesiyle, fiyattaki artış 2023 ortasına kadar devam edebilir ve altcoin’in 0,0157 dolara yükseldiği görülebilir.

Shiba Inu Coin (SHIB)

Shiba Inu coin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008845 dolardan yüzde 90,62 düşüşle şu anki fiyatı olan 0,00000828 dolara geriledi. Dolayısıyla, Dogecoin’e benzer şekilde SHIB son yedi aydır alıcıların daha düşük seviyeleri savunduğunu gösteren yatay bir ralli içinde.

SHIB, yazım sırasında Haziran ayı dip desteği olan 0,000008 doları yeniden test ediyor. Ayrıca, madeni para haftalık zaman dilimi grafiğinde düşen bir kama modelinin oluşumu görülüyor. Teorik olarak bu, direnç çizgisinin kırılması halinde güçlü bir boğa koşusunun başlamasını tetikleyen bir yükseliş devam modelidir.

Piyasa duyarlılığı lehine olacak olursa böyle bir yükseliş kırılımı Shiba Inu fiyatını 2023’ün ilk çeyreğinde 0,000001 dolara taşıyabilir.

Dogelon (ELON)

Dogelon‘un tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00003263 dolardan sert bir düşüş yaşaması piyasa değerini yüzde 99,10 düşürerek 0,0000002912 dolara indirdi. Bununla birlikte, ELON‘daki yedi aydır süren konsolidasyon, fiyatın 0,00000023 dolar desteğinde dip yapmaya çalıştığını gösteriyor.

Ayrıca, haftalık grafik simetrik bir üçgen formasyonunun oluştuğunu gösteriyor. Bu devam formasyonu, sıkışan yükseliş momentumunun serbest kalmasına neden olabilir ve bir yön fiyat rallisini tetikleyebilir. Şu anda fiyat, bir kırılım bekleyen trend çizgileri arasında hareket ediyor.

Devam eden fiyat trendindeki gücü yansıtan RSI göstergesindeki yükseliş sapmasıyla ilgili olarak, ELON fiyatının genel trend çizgisini kırabileceğini gösteriyor. Böyle bir durumda Dogelon’un fiyatının yüzde 92 oranında yükselmesi ve 2023 ortasına kadar 0,000000566 dolara ulaşması beklenebilir.

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