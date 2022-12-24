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Tarih de Verdi! On Binlerin Takip Ettiği İsim Bitcoin ve Bu 4 Altcoin’in 2x Yapmasını Bekliyor!

Altcoin Sherpa, yeni yılın Bitcoin (BTC) başta olmak üzere Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Solana (SOL) ve bir altcoin'in fiyatında iki katlık artış getireceğini iddia etti.
11:29
24 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, yeni yılın Bitcoin (BTC) başta olmak üzere Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Solana (SOL) ve bir altcoin’in fiyatında iki katlık artış getireceğini iddia etti.

“2023 İlginç Bir Yıl Olacak”

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, 185 binden fazla Twitter takipçisine ekonomik sıkıntıların en kötüsünün muhtemelen sona erdiğini ve 2023’ün Aralık ayına kadar bazı kripto paraların yüzde 100’ü aşan yükselişler yapmasını beklediğini söyledi. Altcoin Sherpa, kripto para piyasasının 2023’te iyileşeceğini, ancak bir piyasa kapitülasyonunun daha yaşanmasının muhtemel olmasıyla birlikte volatilitenin devam edeceğini belirterek şunları belirtti:

2023 ilginç bir yıl olacak. Bence en kötüsü çoğunlukla geride kaldı ama bence son bir kapitülasyon olayı daha bizi bekliyor. Yine de çok sayıda ayı piyasası rallisi yaşayacağımızı ve likiditenin 2021’de olduğu gibi sektörden sektöre atlayarak çok parçalı olacağını düşünüyorum.

Analist, 2023’ün Aralık ayına dönük fiyat hedeflerini makroekonomik tablonun iyileşeceği ve geçmiş veri ışığında yılların dördüncü çeyreklerinin kripto para piyasalarına, özellikle de altcoin’lere ralli getirdiği tahminine dayandırıyor:

Buradaki mantık, genel makro ortamın 2023’ün sonuna kadar biraz daha iyi olacağını düşünüyor olmam. Ayrıca 2017, 2020, 2021’de çok sayıda 4’ncü çeyrek rallisi gördüğümüzü ve bu yıllardaki çoğu 4’ncü çeyrekte ve 2018/2019’da altcoin rallileri gördüğümüzü düşünüyorum. Altcoin’ler neredeyse her yılın 4’ncü çeyreğinde ralli yaptı.

Bitcoin ve 4 Popüler Altcoin İçin Beklentisini Paylaştı

Analizine BTC ile başlayan Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın muhtemelen önümüzdeki yılın başında ralli yapmaya başlayacağını, ancak bazı düşüşlerin de görülebileceğini söyledi:

Bitcoin, bence 2023’ün ilk çeyreğinde bir ralli yapacak, ardından daha büyük bir düşüş ile acı artacak. Her iki uçta da sapmalarla birlikte yılın büyük bir bölümünde 15 bin dolar ila 30 bin dolar arasında bir aralıkta gerçekleşecek fiyat hareketleri göreceğimizi düşünüyorum.

Analist, Bitcoin‘in yıl sonuna kadar muhtemelen 35 bin dolara ulaşmasını beklediğini de ekledi.

Bitcoin’in ardından en büyük altcoin Ethereum‘a geçen Altcoin Sherpa, ETH için öne sürdüğü 3 bin 200 dolarlık fiyat tahminiyle Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini iddia ederek şunları söyledi:

ETH, bence genel olarak BTC’den daha iyi performans gösteriyor ve potansiyel olarak ileride de böyle olabilir.

Ethereum’un ardından Solana‘ya geçen analist, tartışmaların göbeğindeki altcoin’in 35 dolara kadar yükselebileceğini ancak kripto para borsası FTX’in iflasının etkileriyle zayıf kalabileceğini belirterek, “SOL, bence toparlanır ama bu toparlanma FTX/SBF’den gelecek genel satış baskısına bağlı olacak.” dedi.

Solana’nın hemen ardından Chainlink için değerlendirmede bulunan Altcoin Sherpa, LINK’in 14 dolara kadar ulaşmasını öngörüyor:

LINK grafiği iyi görünüyor ve hala en iyi öngörüye sahip altcoin o.

Altcoin Sherpa, son olarak Polygon için beklentisini paylaştı ve Blockchain projesinin duyurduğu ortaklık/işbirliği anlaşmalarıyla güçlü göründüğünü söyledi:

MATIC‘in 2023’te iyi bir şansı olduğunu düşünüyorum, İş geliştirme ve ortaklıkları iyi görünüyor.

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