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InvestAnswers’ın sunucusu ve popüler kripto para analisti Guy, hangi altcoin’in Bitcoin‘in (BTC) piyasa üzerindeki hakimiyetine meydan okuyabileceğini büyük bir dönüm noktasının belirleyeceğini öne sürdü. İşte analistin dikkat çeken altcoin analizi.

Metcalfe Yasası’na İşaret Etti

InvestAnswers’ın anonim sunucusu Guy, yeni bir strateji oturumunda 440 binden fazla YouTube abonesine, ilk olarak bir milyar kullanıcı toplayan Blockchain‘in piyasaya hakim olacağını öne sürerek “Her şey Metcalfe Yasası’na ve benimsemeye dayanıyor. Yani gelişim ne kadar hızlı olursa, o kadar fazla değer yaratılır. Ve ne kadar çok değer yaratılırsa, o kadar çok kullanıcı gelir. Ve ne kadar çok kullanıcı olursa, gerçek zincirin değeri de o kadar artar.” dedi.

Metcalfe Yasası, bir ağın değerinin sahip olduğu kullanıcı sayısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Metcalfe, altcoin Blockchain’lerinde BTC‘ye kıyasla daha fazla yenilik yapıldığını, bunun da değeri artıracağını ve daha fazla kullanıcı çekeceğini söylüyor:

Diğer Blockchain’lerdeki geliştirici sayısı Bitcoin’den çok daha fazla. Bu nedenle, diğer Blockchain’lerde sadece değer saklama ve ödemelerin ötesinde bir sürü farklı şey yapmak için daha fazla değer yaratılabileceğine inanıyorum. Bu daha fazla kullanıcıyı çekmeyi sağlayacak ve Blockchain’in değerini artıracak çok daha büyük bir ağ etkisi yaratacaktır. Bu çok önemli.

“1 Milyar Kullanıcıya Ulaşan Blockchain Kazanacak”

Kripto para piyasasındaki hakimiyet sağlamak için bir milyar kullanıcıya ulaşmanın önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Guy, Solana‘nın (SOL) ilk piyasaya çıktığında belirlediği hedefin de bu olduğuna dikkat çekti: