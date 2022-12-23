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  •   Ethereum İçin Bilgisayarlar Devreye Girdi! Bakın 2023 Fiyat Tahmini Ne Oldu?

Ethereum İçin Bilgisayarlar Devreye Girdi! Bakın 2023 Fiyat Tahmini Ne Oldu?

Ethereum için yeni yıl tahmini dünyaca ünlü algoritmadan geldi. 1 Ocak 2023 için yapılan tahmin tüm yatırımcıları şaşırtacak.
23:30
23 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yılsonu yaklaşırken, kripto para sektörü, son zamanlarda görece mütevazi kazançlar kaydeden Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere, kripto ticaret platformu FTX’in çöküşünün sonuçlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Bu arada, kripto varlık izleme web sitesi PricePredictions’daki makine öğrenimi algoritmaları, 23 Aralık’ta platformdan alınan son verilere göre, Ethereum’un fiyatını 1 Ocak 2023’te 1.197,14 dolar olarak belirledi.

İndikatörler Ne Diyor?

Durumlara paralel olarak, hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger bantları (BB) ve göreceli güç endeksi (RSI) gibi göstergelere dayanan algoritma, şu anda Ethereum fiyatına kıyasla %1,86’lık bir düşüş öngörüyor.

TradingView’den alınan verilere göre, 1 haftalık göstergelerdeki duyarlılık açısından da göstergeler Ethereum için negatif bölgedeler ve 2’de satın ala işaret eden osilatörlerden ve 13’te güçlü bir satış gösteren hareketli ortalamalardan özetlendiği gibi 13’te sat öneriyorlar.

Düşüş tahminleri, New York merkezli kripto borsası Paxful’un Ethereum’u platformundan çıkardığını duyurmasıyla geldi çünkü borsanın kurucu ortağı Ray Youssef, Proof-of-Stake (PoS) doğrulama protokolüne geçişi nedeniyle ademi merkeziyetçilikten yoksun olduğuna inanıyor.

Aynı zamanda, ödeme işlemcisi Visa, şirketin liderlik gönderisine göre, akıllı sözleşmeler kullanan ve Ethereum’da otomatik programlanabilir ödemeleri kolaylaştırmak için kullanılabilecek bir hesap soyutlama sistemi önerdi.

Ethereum Fiyat Artışları

Bu arada, Ethereum’un fiyatı basın saatine göre 1,220 dolar seviyesinde gün içinde %2.30’luk bir artış kaydetti. Bunun yanı sıra haftalık grafikte %0.87, aylık grafikte ise %4.73’lük bir iyileşme kaydetti.

En son 23 Aralık’ta alınan CoinMarketCap verilerine göre, 149,30 milyar dolarlık piyasa değeriyle Ethereum, bu göstergeye göre sadece 324,11 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Bitcoin’in (BTC) ardında kaldı ve ikinci en büyük kripto para birimi oluşunu koruyor.

Bloomberg Intelligence kıdemli emtia uzmanı Mike McGlone’un geçtiğimiz günlerde Ethereum’un 2021’den bu yana Bitcoin’e karşı kaydettiği ‘sarsılmaz’ ilerlemeler nedeniyle bir sonraki boğa piyasasında Bitcoin’den daha iyi performans gösterebileceğini söylediğini de belirtmek gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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