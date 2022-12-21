Vitalik Buterin yaptığı açıklamalarla piyasaya damga vurmaya devam ediyor. Ethereum kurucusu bazı ünlü simaları işaret ederek açıklama yaptı.

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FTX’in çöküşü kripto piyasasını temelinden sarstı. Ancak bu, alanda bir borsanın başarısızlığıyla ilgili olarak ilk kez yaşanan ilk olay olmadı. Şubat 2014’te tüm Bitcoin işlemlerinin %80’ini barındıran borsa olan Mt. Gox’un düşüşü de aynı şekilde olmuştu. Eski icra kurulu başkanı Mark Karpelès 2015 yılında tutuklandı ve dört yıl sonra hakkında gerçekleşen çeşitli suçlamalardan beraat etti.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ise, Karpelès’in bir sürü korkunç şey yaptığını kabul etmekle birlikte, şu anda feshedilmiş olan Tokyo merkezli borsanın eski şefinin onurlu bir adam olarak ortaya çıktığına inanıyor.

Kim Daha Büyük Bir Kötü Adam?

Birçokları için FTX çöküşü, orijinal Bitcoin borsası olan Mt.Gox’un sekiz yıldan daha uzun bir süre önce nasıl mahvolduğunun üzücü bir hatırlatıcısı oldu. Ancak bu sonuncusu çok daha büyük hissedildi çünkü sadece kripto paraları neredeyse kalıcı denilebilecek bir ayı piyasasına sürüklemekle kalmadı, aynı zamanda Sam Bankman-Fried’ı milyarder bir bilge ve sektör kurtarıcısından neredeyse bir gecede kurumsal bir kötü adama dönüştürdü.

2019’da mahkeme tarafından beraat ettirilmesine rağmen, kararda Karpelès’in kullanıcılarının güvenine büyük zarar verdiği ve akıllıca suç eylemleri gerçekleştirmek için statüsünü ve yetkisini kötüye kullandığı belirtilmişti. Hem Karpelès hem de Bankman-Fried’in benzerlikleri bulunuyor, ancak Buterin’e göre, Karpelès çöküşten sonra kendini daha iyi korumuştu.

Bankless’ın ortak sahibi David Hoffman ile yakın zamanda yapılan bir röportaj sırasında Ethereum’un öncüsü şunları söyledi:

Aslında çöküşten sonra kendini idare etme şeklinin onurlu olduğunu düşünüyorum. Kendisine Su Zhu tarzı bir kurtuluş yolu çizmeye çalışmadı. Bir süre sessiz kaldı ve insanların paralarını geri almalarına yardımcı olmak için özenle çalıştı. Sanki artık kötü adamların kalitesi düşüyor. Mark, ne yazık ki Su ve Kyle gibi insanların yaşadığı olaylar bundan on yıl sonra bile gelişmesini beklemediğim şekillerde gelişti. Umarım yanılıyorumdur.

Buterin, 2014 çöküşünün kripto piyasası için varoluşsal bir kriz ve Bitcoin için büyük bir çöküş gibi hissettirdiğini ileri sürdü. Bunun, düzenleyicilerin alanın etrafına üşüşmesi için bir davet niteliğinde olduğunu ekledi. Ancak 2022’deki çöküşün telafisinin daha zor olacağına da inanıyor.

Bitcoin Benimseme Eğrisi

Birçok proje, dikkat dağıtıcı veya dolandırıcılık olarak adlandırılan maksimalist eleştirilerin hedefi olmuştu. Bitcoin Maxis tarafından başlatılan hareket, önde gelen kriptonun benimsenmesine bir ölçüde yardımcı oldu. Ancak kendi Ethereum’u bu grubun en tutarlı ve yüksek profilli hedefi olan Buterin’e göre aynı strateji daha fazla büyüme için yararlı olmayabilir.

Çok yüksek varyansa, yüksek heyecana ve varoluşa karşı yüksek benimsemeye sahip bir topluluk, %0,1 ila %10 arasında benimsenmeyi artırmaya çalışırken çok iyi bir strateji olabilir. Ancak benimsenmeyi %10’dan %70’e çıkarmaya çalışıyorsanız bu korkunç bir stratejidir. kripto artık %0,1’den %10’a çıkma aşamasında değil. Alan %10’dan %70’e ulaşmaya çalışma seviyesinde ve bu da farklı stratejiler gerektiriyor.

Uzun zamandır bir değer olarak müjdelenen Bitcoin, bu yıl değerini test etme aşamasında başarısız oldu, ancak Buterin konu hakkında umutlu olmaya devam ediyor. Ayrıca kriptonun gelişmiş ülkelerde Linux’unkine benzer bir benimsenme kaderiyle karşılaşabileceğini söyledi ancak varlık sınıfının gelişmekte olan dünyada her yerde bulunabilir hale gelebileceğini de sözlerine ekledi.