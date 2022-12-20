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Kripto para piyasalarında Credible olarak bilinen popüler analist, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve bir merkezi olmayan finans (DeFi) altcoini için kısa vadeli fiyat analizini takipçileriyle paylaştı.

Bitcoin’de 19.000 Dolar Rallisi

Kıdemli kripto para analisti Credible yeni bir Youtube videosunda, piyasaların amiral gemisi Bitcoin’in “biraz rahatlama” yaşaması durumunda muhtemelen 19.000 dolar aralığına sıçrayacağını ileri sürdü. Ayrıca kripto para birimi hakkında alternatif bir senaryo olarak ise Bitcoin’in “tutunması gereken” seviye olan 16.300-16.400 doları kaybetmesi durumunda 16.000 dolar civarındaki düşük seviyelere gerileyebileceğinin altını çizdi. Lider kripto para birimi olan Bitcoin yazı kaleme alındığında küçük çaplı bir artışla 16.684 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum’da Kilit Bölge

Credible ayrıca önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un, Bitcoin’in fiyat hareketini takip edebileceğini belirtti. Analist ETH’nin olası bir yukarı yönlü fiyat hareketinin bir ayağının daha yüksek seviyeleri getirebileceğini öne sürdü. Ancak analist Ethereum adına “er ya da geç” 1.073 dolar seviyesinin altındaki yeni düşük seviyelere gerileyeceğini vurguladı. Piyasa değerine göre ikinci sırada yer alan kripto para birimi son 24 saat içerisinde %1,30 oranında bir artış yaşayarak yazı kaleme alındığında 1.191 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bununla birlikte uzman analist popüler DeFi platformu Curve DAO’nun (CRV) yerel token’ının muhtemelen Bitcoin ve Ethereum’u izleyeceğini ve kripto para biriminin 0,50 dolar bölgesine geri gelmeden önce 0,70 dolara doğru bir başka yukarı yönlü hareketi başlatabileceğini öne sürdü. Ayrıca uzman isim piyasa değerine göre 93. sıradaki kripto para birimi 2023 yılının ilk birkaç ayı içerisinde ciddi bir fiyat artışı yaşayabileceğini ve 1,55 dolar hedefine yükselebileceğini tahmin etti.