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2022 FIFA Dünya Kupası 18 Aralık’ta sona erdi. Chiliz (CHZ) blok zinciri ve Socios platformu çeşitli taraftar token’larına ev sahipliği yapmasından dolayı bu süre boyunca bir artış olması beklense de, CHZ fiyatı aslında %50 oranında fazla düştü.

Chiliz’de Destek Bölgesi

Chiliz fiyatı, 18 Haziran’dan bu yana yükselen bir destek hattıyla birlikte yükseldi. Yukarı yönlü hareket, 7 Kasım tarihinde kripto para biriminin 0,297 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Ancak Chiliz’de oluşan olumsuz bir fiyat hareketi kripto para birimini 0,133 dolarlık yatay destek alanının altına çeken başka bir aşağı hareketi katalize etti. Ayrıca oluşabilecek olası bir sıçramada alan muhtemelen bir direnç bölgesi olarak görev üstlenebilir.

Analistler teknik göstergelerin herhangi bir yükseliş işareti vermediğini belirtti. Günlük göreceli güç endeksi (RSI) düşüyor ve herhangi bir yükseliş sapması oluşturmadı. Sonuç olarak uzmanlara göre en olası Chiliz fiyat tahmini, 0,088 dolarlık yatay destek alanına doğru bir düşüş.

Kısa Vadeli Fiyat Tahmini

Varsayımın aksine, 0,133 dolarlık yatay alanı geri almak, bu düşüş görünümünü ortadan kaldırabilir. Ayrıca günlük zaman çerçevesindeki düşüş görünümüne rağmen dört saatlik gibi kısa vadeli grafik bir sıçrama için umut veriyor. Dört saatlik RSI, önümüzdeki 24 saat boyunca yukarı yönlü bir hareketi katalize edebilecek önemli miktarda yükseliş sapması oluşturdu.

Böyle bir durum Chiliz fiyatını 0,12 dolar seviyesinde kısa vadeli azalan bir direnç çizgisine götürebilir. Bu nedenle, direnç çizgisi ve daha önce özetlenen 0,133 dolarlık yatay direnç alanı tarafından oluşturulan 0,120 dolar ile 0,133 dolar arasında önemli bir direnç oluşabilir. Sonuç olarak analistlere göre kısa vadeli bir ralli gerçekleşebilirken, en olası CHZ fiyat tahmini 0,088 dolara doğru bir düşüşün gerçekleşeceğini gösterebilir. Kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden çıkmak ve 0,133 dolarlık alanı geri almak, bu düşüş tahminini geçersiz kılabilir.