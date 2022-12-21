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En büyük Dogecoin (DOGE) varlıklarından birine sahip balina, 20 Aralık Salı gününün erken saatlerinde 280,6 milyon dolar değerinde 3,84 milyar token transfer etti. DOGE’de güncel metrikler ne durumda? Hep birlikte inceleyelim!

DOGE’da Devasa Transfer

Lookonchain’e göre, Robinhood borsasında bir kullanıcıya ait bir cüzdandan yaklaşık 2,5 milyar dolarlık DOGE toplam 14 işlemde devasa bir transfer gerçekleştirildi. Meme token’da yaşanan devasa transfer bir borsa cüzdanına aktarılıp aktarılmadığı belirsizliğini koruduğundan, satış olarak verilere yansımadı. CoinMarketCap’e göre DOGE, yazı kaleme alındığında 24 saatlik değerinin %3,87’sini kaybetti. Ayrıca bir saatlik trend %1 oranında bir artışa sebep oldu.

DOGE hacmi olarak ise veri analiz firması olan Santiment raporları bir önceki güne göre %114 artış bildirdi. Bu durum DOGE’nin değer düşüşüne rağmen sağlam bir pazar gücü sergilediğini gösterebilir. Dogecoin daha fazla değerlendirilecek olursa ABD doları karşısındaki performansı göz önüne alındığında, günlük grafik çok sert bir düşüş ivmesi sergiledi. Yazı kaleme alındığında hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), DOGE’nin satın alma baskısında başarısız olduğunu gösterdiği belirtiliyor. Göstergenin histogramından elde edilen veriler, satış gücünün alıcıları otorite altına alma girişimini etkisiz hale getirdiğini gösterebilir.

Bollinger Verileri

Bununla birlikte DOGE’un volatilite açısından, Bollinger Bantları (BB) mevcut pozisyonun meme token’ı inanılmaz derecede yüksek riskli bir varlık olarak gösterdiği belirtildi. Ancak, 0,0745 dolarlık DOGE fiyatının sürekli olarak alt bantlara gerilediği öne sürüldü. Ayrıca verilen örnekle, DOGE’nin aşırı satış bölgesinde olduğunu gösterdiği vurgulandı

Sıkışma olmadığından BB duruşu, düzeltme potansiyeline rağmen mükemmel bir yatırım pozisyonu sunmayabilir. Ayrıca Dogecoin balinası, fiyatı etkilemede hiçbir rol oynamamış olabilir. Bununla birlikte cüzdanlar arasındaki transfer, en iyi DOGE balinasının elindeki arzı dengeleyebilir. Yazı kaleme alındığında Santiment verilerine göre balina arzı 43.58’de sabit kaldı. Verilerin 18 Aralık’ta düşmesine rağmen 100.000 dolar bölgesindeki balina işlemleri düşüşü telafi edebileceği belirtiliyor.