Kripto para borsası Okcoin'in CEO'su Hong Fang, kripto para piyasasının bir sonraki boğa koşusunun fitilini ateşleyebilecek katalizörleri sıraladı. İşte Fang'ın işaret ettiği üç katalizör.

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San Francisco merkezli kripto para borsası Okcoin’in CEO’su Hong Fang, kripto para piyasasında bir sonraki boğa koşusunun fitilini ateşleyebilecek katalizörleri sıraladı. İşte Fang’ın işaret ettiği üç katalizör.

Rallinin Fitilini Ateşleyebilecek 3 Katalizör

Okcoin CEO’su Hong Fang, Kitco News’e verdiği röportajda mevcut merkezi para sistemlerinin başarısızlıklarının neden olduğu sağlam para birimi sistemlerine yönelik artan ihtiyacın kripto para piyasasında bir sonraki boğa koşusunun fitilini ateşleyebileceğini söyledi. Fang, günün birinde El Salvador’dan çok daha büyük bir ekonomiye sahip bir ülkenin kripto paraları bir şekilde benimseyeceğini öngörüsünde bulunarak şunları ifade etti:

Bence makro bir perspektiften bakıldığında, dışarıda zorluklar görmeye devam ediyoruz. Sanırım Dünya Bankası kısa süre önce bir düzine ülkenin gelecek yıl kendi ülkelerinin borcunu ödeyemeyebileceğini söyledi, bu merkezi para sisteminin başarısızlığıdır. Daha sağlam bir paraya duyulan temel ihtiyacın arka planda El Salvador gibi ama belki daha da büyük bir boyutta oluşmaya devam edeceğinden şüpheleniyorum.

Fang’a göre, Bitcoin‘in (BTC) 2024’te blok ödülü yarılanması (halving) döngüsüne girecek olması ve Blockchain üzerinde gelişen projeler de kripto paraların fiyatların yükselmesinin tetiklenmesine yardımcı olabilir:

Bitcoin’in kendi yarılanma döngüsü var. Geçmiş kripto para döngülerinin bir şekilde Bitcoin’in yarılanma döngüsüyle çakışması tesadüf mü bilmiyorum ama bu da başka bir katalizör olabilir. Üçüncü potansiyel katalizörün gerçek projeler olduğunu düşünüyorum. Bitcoin, DeFi (merkezi olmayan finans) ve NFT’ler (değiştirilemez token’lar) ile ne zaman bir boğa piyasası yaşasak, bunun nedeni birçok geliştiricinin son ayı piyasasında projeler inşa etmesiyle oldu. Bu yüzden şu anda inşa edilen tüm projelerin, hizmet etme eğiliminde oldukları müşteriler tarafından hissedilebilecek biraz daha fazla madde olduğunda, başka bir boğa piyasasını tetikleyeceğini düşünüyorum.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,04 düşüşle 16 bin 804 dolardan işlem görüyor. BTC, 323.2 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasına liderlik etmeye devam ederken, son 7 günde yüzde 5’in üzerindeki düşüşü dikkat çekiyor.