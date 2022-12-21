Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Borsasının CEO’su: Bu 3 Şey Bitcoin ve Altcoin’lerde Bekleneni Getirecek

Kripto Para Borsasının CEO’su: Bu 3 Şey Bitcoin ve Altcoin’lerde Bekleneni Getirecek

Kripto para borsası Okcoin'in CEO'su Hong Fang, kripto para piyasasının bir sonraki boğa koşusunun fitilini ateşleyebilecek katalizörleri sıraladı. İşte Fang'ın işaret ettiği üç katalizör.
08:09
21 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

San Francisco merkezli kripto para borsası Okcoin’in CEO’su Hong Fang, kripto para piyasasında bir sonraki boğa koşusunun fitilini ateşleyebilecek katalizörleri sıraladı. İşte Fang’ın işaret ettiği üç katalizör.

Rallinin Fitilini Ateşleyebilecek 3 Katalizör

Okcoin CEO’su Hong Fang, Kitco News’e verdiği röportajda mevcut merkezi para sistemlerinin başarısızlıklarının neden olduğu sağlam para birimi sistemlerine yönelik artan ihtiyacın kripto para piyasasında bir sonraki boğa koşusunun fitilini ateşleyebileceğini söyledi. Fang, günün birinde El Salvador’dan çok daha büyük bir ekonomiye sahip bir ülkenin kripto paraları bir şekilde benimseyeceğini öngörüsünde bulunarak şunları ifade etti:

Bence makro bir perspektiften bakıldığında, dışarıda zorluklar görmeye devam ediyoruz. Sanırım Dünya Bankası kısa süre önce bir düzine ülkenin gelecek yıl kendi ülkelerinin borcunu ödeyemeyebileceğini söyledi, bu merkezi para sisteminin başarısızlığıdır. Daha sağlam bir paraya duyulan temel ihtiyacın arka planda El Salvador gibi ama belki daha da büyük bir boyutta oluşmaya devam edeceğinden şüpheleniyorum.

Fang’a göre, Bitcoin‘in (BTC) 2024’te blok ödülü yarılanması (halving) döngüsüne girecek olması ve Blockchain üzerinde gelişen projeler de kripto paraların fiyatların yükselmesinin tetiklenmesine yardımcı olabilir:

Bitcoin’in kendi yarılanma döngüsü var. Geçmiş kripto para döngülerinin bir şekilde Bitcoin’in yarılanma döngüsüyle çakışması tesadüf mü bilmiyorum ama bu da başka bir katalizör olabilir. Üçüncü potansiyel katalizörün gerçek projeler olduğunu düşünüyorum. Bitcoin, DeFi (merkezi olmayan finans) ve NFT’ler (değiştirilemez token’lar) ile ne zaman bir boğa piyasası yaşasak, bunun nedeni birçok geliştiricinin son ayı piyasasında projeler inşa etmesiyle oldu. Bu yüzden şu anda inşa edilen tüm projelerin, hizmet etme eğiliminde oldukları müşteriler tarafından hissedilebilecek biraz daha fazla madde olduğunda, başka bir boğa piyasasını tetikleyeceğini düşünüyorum.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,04 düşüşle 16 bin 804 dolardan işlem görüyor. BTC, 323.2 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasına liderlik etmeye devam ederken, son 7 günde yüzde 5’in üzerindeki düşüşü dikkat çekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Müşterilerin 900 Milyon Doları İçeride Kaldı! İşlemlerin Durduğu Borsadan Yeni Açıklama!
Müşterilerin 900 Milyon Doları İçeride Kaldı! İşlemlerin Durduğu Borsadan Yeni Açıklama!
Tahminci Analistten Şok İddia: Ethereum’da Er yada Geç Bu Seviye Gelecek!
Tahminci Analistten Şok İddia: Ethereum’da Er yada Geç Bu Seviye Gelecek!
Chiliz’de (CHZ) Dünya Kupası Sonrası Son Durum Ne? Düşüş Sürecek Mi?
Chiliz’de (CHZ) Dünya Kupası Sonrası Son Durum Ne? Düşüş Sürecek Mi?
Santiment Raporladı: Bu Dört Altcoinde Yükseliş Belirtisi!
Santiment Raporladı: Bu Dört Altcoinde Yükseliş Belirtisi!
Dünyaca Ünlü Analist Korkuttu: Bu Altcoin Bir Daha Asla ATH Seviyesine Dönemez!
Dünyaca Ünlü Analist Korkuttu: Bu Altcoin Bir Daha Asla ATH Seviyesine Dönemez!
2 Meşhur Analist: Bitcoin, ETH ve Altcoinler İçin Sırada Artık Bu Var!
2 Meşhur Analist: Bitcoin, ETH ve Altcoinler İçin Sırada Artık Bu Var!
Yeni LUNA Vakasından Jet Açıklama! Tekrar Stablecoin Başlatacağız, Bize Saldırıyorlar!
Yeni LUNA Vakasından Jet Açıklama! Tekrar Stablecoin Başlatacağız, Bize Saldırıyorlar!
Uzmanlardan Kritik SHIB ve 90x Açıklaması! İşte Çarpıcı Rapor ve Çarpıcı Veriler!
Uzmanlardan Kritik SHIB ve 90x Açıklaması! İşte Çarpıcı Rapor ve Çarpıcı Veriler!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022