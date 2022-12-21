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Altcoin Projesinden Büyük Hamle! Fiyat Etkilenebilir!

Uniswap, kullanıcıların Uniswap Web uygulamasını kullanarak anın kripto para satın almalarını sağlayarak merkeziyetsiz kripto para borsaları aracılığıyla DeFi'nin benimsenmesini artırmayı planlıyor.
11:00
21 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap (UNI), kullanıcıların artık bir banka kartı, kredi kartı veya banka havalesini kullanarak Uniswap Web Uygulaması üzerinden kripto para satın almalarına izin verdiğini duyurdu. Yeni satın alım imkanı artık dünya genelinde 160 ülkede kullanılabiliyor. Uniswap şu anda Ethereum, Polygon, Optimism ve Arbitrum’u destekliyor. Bu, kullanıcıların doğrudan merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) üzerinden DAI, ETH, MATIC, USDC, USDT, WBTC ve WETH gibi ilgili kripto paraları banka kartı, kredi kartı veya banka havalesi yoluyla kolayca satın alabilecekleri anlamına geliyor.

MoonPay ile İşbirliği Yapıldı

MoonPay ile işbirliği yapan Uniswap, artık kullanıcıların Uniswap Web Uygulaması aracılığıyla DeFi (merkeziyetsiz finans) dünyasında kolayca işlem yapmasına ve herhangi bir kart ve banka havalesi yöntemini kullanarak kripto para satın almasına imkan tanıyacak. Bu işlem için kullanıcıların cüzdanlarını Uniswap Web uygulamasına bağlamaları yeterli olacak ve kripto para satın alımı anında gerçekleştirilebilecek. Merkeziyetsiz kripto para borsasından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Size en iyi fiat rampa deneyimini sunuyoruz. USDC‘de spread ücreti yok, piyasadaki en düşük işlem ücretleri ve anında erişim!” notu düşüldü.

Uniswap, ayrıca kullanıcılarının kredi kartı, banka kartı ve banka bilgileri gibi herhangi bir finansal bilgisinin kaydedilmeyeceğini açıkça belirtti. Buna ek olarak, kullanıcıları için kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir kişisel verisinin toplanmayacağının da altı çizildi.

Kullanıcılar, satın alım işleminden sonra kripto paralarını dakikalar içinde cüzdanlarında görebilirler. Şimdiye kadar, kripto paraları bir banka hesabına taşımak için rampa dışı tesis mevcut değil. Ancak Uniswap bunun üzerinde de çalıştığını açıkladı.

Şu an için kullanıcılar banka kartı, kredi kartı veya banka hesaplarını kullanarak doğrudan NFT satın alamıyorlar. Bunun için önce ETH satın almaları ve bu ETH’leri kullanarak NFT satın almaları gerekiyor.

Öte yandan Uniswap, farklı kripto para ve stablecoin’lerin satın alınması için minimum ve maksimum sınırlar getirmiş durumda.

Merkeziyetsiz Kripto Para Borsalarının Yükselişi

FTX’in çökerek iflas etmesi merkezi kripto para borsalarına olan yatırımcı güvenini sarsarken, birçok yatırımcının kripto paraların kendi kendine saklamaya başladı. Bu durumun bir sonucu olarak merkeziyetsiz borsalardaki talep ve işlem hacimleri önemli ölçüde arttı.

DEX’ler, kendi kendine saklama cüzdanlarına sahip oldukları, gözetimsiz ve merkezi bir otoriten tarafından kuralları değiştirilemez protokoller oldukları için daha fazla kullanıcı koruması sunuyor. Ancak merkezi borsalarla kıyaslandığında, merkeziyetsiz kripto para borsaları yeterli ilk katılım deneyi sunmuyorlar ancak Uniswap, son hamlesiyle bu durumu tam olarak çözmeyi planlıyor. Piyasa analistleri ve uzmanlar, Uniswap’ın son hamlelerinin DeFi protokolünün hizmet token’ı olan UNI‘ye yarayacağı ve orta ve uzun vadede fiyatının hızla yükseleceği üzerinde duruyor.

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