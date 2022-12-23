Milyonlarca dolar değerinde yaşanan XRP hareketleri yatırımcıları düşündürmeye devam ediyor. Bu hareketler bazı grupların iştahını kabartıyor.

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Büyük kripto transferlerini takip eden popüler kripto uygulaması ve Twitter kullanıcısı Whale Alert tarafından bazı yeni bilgiler açıklandı. son 24 saat içinde toplam 230 milyon XRP coin’i kapsayan üç büyük işlem tespit edildi. Bunların çoğu Binance borsasından çekildi. Bu arada Ripple, kripto parası olan XRP’nin sosyal medya platformlarında önemli bir yeni kilometre taşına ulaştığını belirtti.

Milyonlarca XRP Hareket Halinde

Her biri 150.000.000 XRP token’ını kapsayan üç büyük işlem ve 40.000.000 XRP token’ı büyüklüğünde iki transfer tespit edildi. Toplamda bu üç işlemde 80 milyon dolar değerinde XRP taşındı. En büyük işlem 150 milyon coin büyüklüğünde oldu ve Binance borsasından taşındı. XRP servisi Bithomp tarafından sağlanan ayrıntılar, Whale Alert tarafından bilinmeyen olarak etiketlenen alıcının cüzdanının da Binance’e ait olduğunu gösteriyor. Bu, XRP’nin dahili bir transferiydi.

Diğer iki işleme gelince, 40 milyon coin bir Bittrex cüzdanından Meksika merkezli büyük bir Ripple ODL ortağı olan Bitso borsasına taşındı. Diğer 40 milyon XRP ise yine Bittrex’e ait bir adresten Bitstamp’a gitti.

Sosyal Aktivite Artıyor

XRP sosyal aktivitede zirveye ulaştı. Kripto para birimlerinin sosyal etkileşimi için LunarCrush izleme hizmeti tarafından yayınlanan yakın tarihli bir tweet’te, XRP çeşitli sosyal medya platformlarında etkileşim ve bahsedilmede büyük bir artış gösterdi.

Bugün, yedinci en büyük kripto para olan XRP ile ilgili sosyal bahsetme sayısı 57.460’a yükseldi. Bu, son 90 gün içindeki en yüksek nokta olarak dikkat çekti. Özellikle XRP sosyal bahsetmeleri %223,5 oranında arttı. Sosyal etkileşim de %75,8 oranında arttı.

XRP balinaları bu süreçte birikim yapmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Santiment zincir üstü veri ajansı, 1 milyon ila 10 milyon XRP coin tutan cüzdanların, bu yıl sona ererken kripto paradan (XRP) büyük alımlar yaptığını bildirdi. Bu cüzdanların sayısı 1.617’ye kadar yükseldi.

Bu ekip şu anda toplu olarak, dolaşımdaki toplam XRP arzının %7,23’ü gibi tüm zamanların en yüksek seviyesini ellerinde tutuyorlar. Bu yazının yazıldığı sırada, XRP bugün %3,07 artışla 0,35108 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.