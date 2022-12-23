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  •   Chainalysis CEO’su Konuştu! 2023 Yılında Düzenlemeleri Yolda Mı? Borsalar Ne Kadar Önemli?

Chainalysis CEO’su Konuştu! 2023 Yılında Düzenlemeleri Yolda Mı? Borsalar Ne Kadar Önemli?

Chainalysis CEO'su kendisine yöneltilen soruların ardından açıklamalar yaptı ve kripto para dünyasının olası geleceği hakkında fikirlerini belirtti.
21:43
23 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Chainalysis’in kurucu ortağı ve CEO’su Michael Gronager, Bloomberg’e verdiği demeçte 2023 yılı için kripto düzenlemeleri ve ticaretine bakışını aktardı. Bloomberg’e göre, spikerlerden biri Gronager’a FTX etrafında gelişen drama göz önüne alındığında, önümüzdeki yıl merkezi borsalar için nelerin gerçekleşebileceğini sordu. Diğer finansal alanlara yayılan risklere karşı düzenlemeler ve fonlar hakkında sorular da yöneltti.

Gronager Soruları Yanıtladı

Gronager, borsa sektöründe merkezi borsalara yönelik güçlü bir talep olduğunu ileri sürdü. Borsaların uzun zamandır kripto endüstrisinin hayati bir bileşeni olduğunu, mevcut finansal sistemi desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Chainalysis kurucusu, borsaların kripto pazarlamasında önemli bir rol oynadığını iddia etti. Kriptoyu çeşitli şekillerde tanıtmaya yardımcı olduklarını ve müşteriler için kripto ticaretini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Analist, borsaların tartışmasız bir şekilde tüketicilerin kullanımını ve erişmesini kolaylaştıran bir şeylere sahip olduğunu belirtti. Gronager, bunun şüphesiz bir biçimde gerekli olduğunu ve yakın gelecekte iyileşmenin görüleceğini öne sürdü.

Gronager FTX’e Değindi

Başka bir sunucu, blockchain ile hiçbir ilgisi olmayan piyasa verimsizliklerinin daha fazla üzerinde durulup durulmaması gerektiğini sordu. Temel teknolojide 2023’te ne gibi değişiklikler olabileceği de sorulan sorular arasındaydı.

Chainalysis’in kurucusu şu yanıtı verdi:

Kriptoda benzersiz olan şeylerden biri şeffaflık. Blok zinciri alanında benzersiz bir şeffaflık düzeyi mümkün. Tüm fonların her yerde hareket ettiği görülebiliyor. Bu daha önce görülmemiş bir şey. Bu daha önce ekonomide hiç duyulmadı.

Dahası, FTX üzerinden yapılan dolandırıcılığın da zincir dışında, bir borsanın içinde gerçekleşen olayların görülemediği eski finansın bir örneği olduğunu belirtti.

FTX’ten hala kayıp olan milyarlarca dolar konusunda Gronager, paranın nerede olduğunu ve geriye ne kaldığını belirlemek için FTX’in iflas kayyumu ile yakın bir şekilde çalıştıklarını paylaştı. Bir milyar doların üzerinde varlığın izini sürdüklerini ve geri aldıklarını açıkladı. Daha fazla fon bulmak için FTX, düzenleyiciler ve müşterilerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

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