Kripto para yatırımcıları yılın ortasına kadar ayı piyasalarına girdiğimize ikna olmadı ancak sonu kötü oldu. Şimdi de aynı yatırımcılar yakın zamanda düşüşün sona erebileceğine ikna olamıyorlar. Elbette daha fazla düşüş yaşanabilir ancak tarihi veriler dibin artık yaklaştığına işaret ediyor. Bunlardan biri için alarmlar çalmaya başladı.

Kripto Paralar 2023

Kripto yatırımcıları madencilerin teslimiyeti ve balinaların satışları nedeniyle daha fazla BTC fiyat düşüşü beklerken Bitcoin fiyatı güçlü biçimde yukarı yönlü hareket etmekte zorlanıyor. Ancak on-chain verilere göre r madenciler ve balinalar tarafından yapılan satışlarda keskin bir düşüş yaşanıyor. Bitcoin fiyatı şu anda 17.000 dolara yakın işlem görüyor. Kasım ayına ilişkin ABD PCE verileri, Ekim ayındaki %6,1’den %5,5’e düştü. Sonuç olarak, BTC fiyatı ABD dolar Endeksi’ndeki dalgalanmaya göre bugün iniş/çıkışlar yaşadı.

On-chain verilere göre Bitcoin Miner to Exchange Transactions for All Miners and All Exchanges (tüm madencilerin borsa girişleri) metriğine göre madencilerin satış baskısında bir düşüş yaşanıyor. Dahası, madencilerin kripto borsalarına yaptıkları işlemler yılın başından bu yana düşmeye devam etti. İlginç bir şekilde, fiyat oldukça yüksekken işlemler daha fazlaydı. Geçmişte bu veri Bitcoin’in artık dibe yaklaştığına işaret eden bir göstergedir ve 2023 yılında kripto piyasalarında bir yükseliş görme ihtimalimiz en azından on-chain verilere göre artıyor.

Bitcoin Dibi Gördü Mü?

Metriğin dip seviyelere yaklaşması madencilerin daha fazla satış yapmayacağı anlamına gelmiyor. Tarihsel olarak, işlemler önceki ayı piyasası döngüleri kadar düşük olduğunda, Bitcoin fiyatının bir dip oluşturma olasılığı daha yüksektir. Yani dip bölgeye yaklaşmış olsak da bir miktar daha düşüş yaşama ihtimalimiz halen var. Peki balinalar ne durumda? Haftalar önce on-chain verilerinin balina satışlarının devamına işaret ettiğini söylemiştik. İvme zayıflasa da balinalar satışlara devam ediyor ve bireysel yatırımcılar Bitcoin biriktiriyor. Balinaların BTC arzının çoğuna sahip olması yerine, daha fazla yatırımcının buna sahip olması daha iyidir. Yani bireysel yatırımcıların yoğun alımları orta vadede iyimser bir sonuç doğuruyor. Ancak net bir trend dönüşü için balina satışlarının yeniden alıma dönmesine ihtiyaç var.

Kripto analisti CredibleCrypto, Bitcoin fiyatının 2022 sona ermeden önce 17 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bitcoin’in 16.300 dolar desteğini korumaya devam etmesi ve BTC dominasyonunun yükselmeye başlaması dönüş için pozitif sinyaldir. Ayrıca BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes 2024 başına kadar Bitcoin’in 10.000 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Ayrıca, popüler analist Rekt Capital, yatırımcılara Bitcoin fiyatının ayı 17.150 dolar üzerinde kapanışla 2023 yılında hızla yükselebileceğini söyledi.