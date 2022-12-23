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Kripto Çöküşünün Kara Kutusu Konuştu! İçeri Sızdılar!

Neler neler yapmışlar. Gizli sırları ve kirli çamaşırları tek tek ifşa oluyor.
20:51
23 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kasım ayında yaşadığımız şey son 1-2 yılda kripto paralara dahil olanlar için harika bir deneyimdi. Ancak acı verici oldu. Kripto para piyasalarında Kasım ayında yaşanan çok fazla olay oldu. Mt Gox hack olayı, Ethereum DAO hack ve daha niceleri. O günlerde tüm bu olaylar yatırımcıları haftalarca uykusuz bırakmıştı. Bugün çoğu olayı yatırımcılar unuttu ve FTX çöküşü kripto tarihinin ilk fiyaskosuymuş gibi enteresan bir şaşkınlığa bürüyorlar.

Kripto Çöküşü Aydınlanıyor

FTX kurucusu SBF, sevgilisi Caroline’i Alameda’nın CEO’su yapmıştı. Bu şirket aracılığıyla FTX müşterilerinin varlıklarını kullanıyorlar ve kumarda kaybediyorlardı. SBF ise geçtiğimiz ay Alameda’nın Caroline tarafından yönetildiğini ve ne yaptıklarını bilmediğini söylemişti. Caroline ise son itiraflarıyla SBF’yi ateşe attı.

Caroline Ellison, ABD Bölge Yargıcı Ronnie Abrams’a şunları söyledi;

“Alameda’nın borçlanmasının boyutunu ve Alameda’nın FTX yöneticilerine ve ilgili taraflara verdiği milyarlarca dolarlık kredileri gizleyen bazı üç aylık bilançolar hazırladık”.

Caroline Ellison, Bankman-Fried ile FTX’in yatırımcılarından, kredi verenlerinden ve müşterilerinden hedge fonun borsadan sınırsız miktarda borç alabileceğini gizlemek için anlaştığını söyledi. Yani her şeyi birlikte yaptılar ve Caroline muhtemelen mahkemeyle iş birliği yaptığı için ceza almayacak veya SBF’ye göre çok daha az bir bedel ödeyecek.

SEC İstifası

Protect the Public’s Trust adlı izleme kuruluşu tarafından elde edilen ve Washington Examiner ile paylaşılan e-postalara göre, 5 Ekim 2021’de Bankman-Fried, FTX Genel Danışmanı Ryne Miller ve dönemin FTX Başkanı Brett Harrison, o dönemde kripto para birimini düzenleyen birkaç kurumdan biri olan ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nda komisyon üyesi olan Dan Berkovitz ile lüks Hint restoranı Rasika West End’de akşam yemeğine gitti. Bankman-Fried’in FTX’e kripto para dünyası üzerinde daha fazla özgürlük ve güç sağlayacak trade kurallarını değiştirmek için CFTC’de lobi yaptığı sırada gerçekleşen yemekte nelerin konuşulduğu belirsizliğini koruyor.

FTX’in avukatı Miller, Rasika yemeğinin faturasını ödemiş ve daha sonra Berkovitz tarafından bir miktar geri ödeme yapılmış gibi görünüyor. Miller, Berkovitz’e 3 Ekim’de “Sam Bankman-Fried bu hafta DC’de olmayı planlıyor” diye yazdı. Daha sonra, Rasika’da bir toplantı yapmayı kabul ettikten sonra Miller, diğer katılımcıların kripto para şirketi Ledger X’in CEO’su ve FTX’in eski CEO’su Zach Dexter, FTX’e politika ve düzenleyici strateji başkanı olarak katılan eski CFTC Komiseri Mark Wetjen ve ayrıca Dijital Varlıklar Piyasaları Birliği CEO’su Michelle Bond olabileceğini belirtti. Bu kişilerin yemeğe katılıp katılmadıkları belli değil.

Rasika’da ortalama başlangıç yemeği 25 doların üzerinde ve restoran 45 ila 450 dolar arasında değişen şişelerden oluşan bir akşam yemeği şarap listesine sahip. Ancak e-postalara göre hesabı ödemiş görünen Miller, Berkovitz’den sadece 50 dolar istemiş. Miller 5 Ekim’de Berkovitz’e “Komiserim,” diye yazmış. Sonrasında 50 dolarlık ücret istenen PayPal hesabına gönderilmiş.

Aralarındaki ilişki çok daha ileri gidiyor ancak bunların ortaya çıkmasının ardından SEC Baş Danışmanı dün istifa etmek zorunda kaldı. Bu da ABD’li düzenleyicilerin FTX çöküşü yaşanırken nasıl uyutulduğunu iyi biçimde açıklıyor. FTX tek bir kişiyle hem CFTC hem de SEC’e sızmış ve arkasını kollamayı başarmış.

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