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Yatırımcılar tedirgin ve daha fazla kayıp için endişelenmekte haklılar. Ancak yükselişi müjdeleyen 3 neden var. Geçmişte uzun süre Bitcoin’in düştüğü zamanlar oldu. Bu süreçler altcoinlerin çok daha ciddi kayıplar yaşamasına da neden oldu. Hatta bazı altcoinlerin fiyatı sıfıra bile gitti. Ancak sonunda Bitcoin öncülüğünde yeniden yükselmeye başladılar. Peki şimdi? Şu an yatırımcılar önceki dip hikayelerinde olduğu gibi düşüşün bitmemesinden korkuyor.

Bitcoin Yükselir Mi?

Fibonacci geri çekilme seviyesi 0,786 ve 18.250 dolar seviyesinden gelen kararlı düşüş görünümü Bitcoin‘i daha uzun bir düzeltme için teşvik etti. Sürekli satışla BTC fiyatı daha da düşecek ve ilgilenen yatırımcılar daha ucuz bir fiyattan birikim yapabilecek. Bu nedenle olası büyük düşüşte yatırımcıların Bitcoin ve kripto para alması için 3 önemli nedeni bulunuyor. Devam eden düşüşün ortasında, Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan %75,49 oranında geriledi. Birçok yatırımcı bunun agresif bir düşüş trendi olduğunu düşünse de tarihsel kayıtlar bu uzun düzeltmenin Bitcoin için yaygın olduğunu gösteriyor. 17 Aralık 2017’de Bitcoin 19.660 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaşmış, ancak ardından gelen düzeltme fiyatı %84 düşürerek 3150 dolar seviyesine itmişti.

Benzer şekilde, Bitcoin’in fiyatı 2019 yılının Haziran ayı sonlarında 13.850 dolar seviyesinden düştü ve son boğa sezonunu başlatmadan önce %72 oranında düştü. Bu nedenle, Bitcoin’in sonunda daha da yükseleceğine inanan piyasa katılımcısı, bu mevcut düşüşte giriş fırsatları arayabilir.

Kripto Paralar Yükselecek

Bitcoin’in yükselmesi altcoinlerin de istenen performansı göstermesi için şarttır. Kısa vadede anlık bir düşüş olsa da bunun son büyük kayıp olması tahmin ediliyor. Nitekim bugünlerde bile Göreceli Güç endeksi (RSI), altta yatan devam eden eğilimi yansıtmaktadır. Bu nedenle, Bitcoin fiyatındaki son iki düşük seviyeye rağmen RSI eğimi yükseliyor ve bu da talep baskısının arttığını gösteriyor. Bu bize kısa vadede büyük bir düşüş olmadan 15.500 dolar bölgesinin dip olarak işaretlenebileceğini müjdeliyor.

Son olarak haftalık grafikte Bitcoin fiyatının düşen bir kama formasyonu içinde hareket ettiği görülüyor. Buna göre Bitcoin için düşüş momentumu güç kaybediyor ve anlık bir dip seviyesi görülse bile fiyatın hızla toparlanabileceği görülüyor. Sonuç olarak, Bitcoin sonunda genel trend çizgisini kırarak orta vadede 25.460 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşayabilir. İlk senaryodaki detaylar da anlık bir düşüşe rağmen hızlı toparlanmanın başlayabileceğine işaret ediyor.

Satış baskısının güçlendiği senaryoda ise Bitcoin fiyatı 13.850 dolar ile 12.500 dolar aralığında yeni bir dip bulabilir. Alım fırsatı arayan yatırımcılar olası dip senaryosunda bu bölgeyi risk değerlendirmesini yaparak değerlendirebilir. Direnç bölgeleri ise 18.250 ve 21.850 dolardır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.