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Artık bir program kodladığınızda yazılımınızın kendi kendine bir şeyleri öğrenerek yorum yaptığını görebiliyorsunuz. Makine öğrenimi olarak tanımlanan bu şey yazılımların elde ettiği verilerle çıkarımda bulunmasına olanak tanıyor. Yapay zekanın bir dalıdır ve Machine Learning çözümleri duyguya sahip olmadığı için yaptıkları fiyat tahminleri de heyecan verici oluyor.

2023 Solana (SOL) Tahmini

Solana (SOL), piyasadaki genel düşüş eğiliminden etkilenmesinin yanı sıra, FTX çöküşünden de sağlam bir darbe aldı. FTX kurucusu SBF, borsasının yerel tokeni FTT’yi 22 dolar üzerinde tutabilmek için Kasım ayında ciddi miktarda SOL Coin sattı. Solana için ufukta bir ralli için önemli bir tetikleyici olmadan yıl sona ererken, odak noktası, ağın artan geliştirme faaliyeti kaydettiği bir noktada SOL’un 2023’e nasıl başlayacağına kaymıştır.

Bu doğrultuda, hareketli ortalama (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi metrikleri dikkate alan PricePredictions’taki makine öğrenimi tabanlı algoritmalar, SOL’un 2023’ün ilk gününde bir konsolidasyon ivmesini sürdürme yolunda olduğunu gösteriyor. Yazılımın tahminine göre Solana 1 Ocak 2023’te 11,76 dolardan işlem görecek. Bu fiyat, token’ın yayınlandığı tarihteki değeri olan 11,91 dolardan minimum bir hareketi temsil etmektedir. Tahminlere göre, Solana Aralık ayında yaşadığı satışları yaklaşık %13’lük bir düzeltmeyle genişletecek.

SOL Fiyat Tahmini

İlginç biçimde CoinMarketCap’teki kripto topluluğu Solana’nın 2023’te yükselişe geçeceğine inanıyor. Özellikle, 1.118 topluluk üyesinin oyları, SOL’un 31 Aralık’ta ortalama 28,85 dolardan işlem göreceğini söylüyordu. Ancak 8 gün kala buna yakın bir şey görünmüyor. Genel olarak, son haftalarda Solana büyük bir negatif ivme kazandı. Gerçekten de, ayılar varlığı devraldıktan sonra SOL, şu anda bir direnç pozisyonu olarak hareket eden önemli 12,00 dolar seviyesini altına düştü. Alıcıların daha derin bir düzeltmeden önce bu seviyeyi yeniden kazanması şart.

Solana topluluğu ağın geliştirme faaliyetindeki iyimser duruşa güveniyor fakat DeFi alanındaki TVL erimesi daha az yatırımcının artık Solana’ya güvendiğini gösteriyor. 2025 yılının mart ayında kilidi açılacak ciddi miktarda SOL Coin ise diğer bir soru işaretidir. Solana en büyük destekçisini kaybetti ve kurucu 2 yıl daha ayakta durabilecek nakitleri olduğunu iddia ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.