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Kral kripto para birimi pazar günü duyurduğumuz ve bugün 16:30’da açıklanan verilerin ardından 16.900 doları aştı. BTC yazı hazırlandığı sırada 16.890 dolardan alıcı buluyor. Enflasyonun durulmaya başladığına dair fikir oluşturması açısından bugün gelen veriler son derece önemliydi. Fed’in yakından izlediği veriler Bitcoin fiyatının artışını tetikledi. Peki veriler nasıl geldi?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

16:30 itibariyle ABD verileri açıklandı. Kişisel tüketim harcamaları beklenti altı geldi ve dayanıklı mal siparişindeki azalma ekonomideki soğumayı teyit ediyor. Son gelen verilere göre enflasyon istenildiği hızda düşmeye devam edebilir. Bu durum Fed’in daha sert adımlar atmasını engelleyeceği için piyasa tarafından olumlu fiyatlanıyor.

Kişisel tüketim harcamaları beklenti altı. (Açıklanan: 0,1% Beklenti: 0,2%)

Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Açıklanan: 0,2% Beklenti: 0,1%)

Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Açıklanan: -2,1% Beklenti: -0,6%)

Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Açıklanan: 5,5% Önceki: -6,1%)

Uzun bir aranın ardından Fed 40 gün sonra yapacağı Şubat toplantısında 25bp faiz artışı yapabilir. CME FedWatch tarafından 25bp artış ihtimali %66 olarak gösteriyor. Bu durum kripto paralar üzerindeki faiz baskısının artık yavaşlamaya başladığına işaret eder. Tepe noktaya ulaşıldığında orada yaklaşık 11 ay boyunca Fed üyeleri faizleri sabit bırakmayı hedefliyor. Ancak güzel haber zirveye ulaşılması artık sonraki adımın zirveden dönülmesi gerektiği gerçeğidir.

Kripto Paralar 2023

Önümüzdeki yıl Fed’in faizleri enflasyonla buluşturduğunu göreceğiz. Muhtemelen %5,5 seviyelerine düşen enflasyonu gördüğümüzde faiz de bu bölgeye yakın olacak. Diğer kısıtlayıcı politikalarla enflasyonu düşürmeye devam eden FOMC bundan sonraki süreçte artık enflasyondan emin olup faizleri indirmeye başlayacaktır. Kripto paralar için yükseliş hikayesi de bu ihtimalle yazılacak. Elbette bu Fed’in beklentileri ve piyasadaki yaygın beklenti önümüzdeki yıl resesyonun küresel ekonomiyi kaplayacağı yönünde.

Eğer resesyon endişeleri kuvvetlenirse Fed köprüden önce son çıkışı kaçırmamak için bu yıl yaptığının tam tersi biçimde faiz indirimlerine gidebilir. Ancak gelen veriler ekonomide ılımlı bir soğumaya işaret ediyor. Yani Fed istediği dengeli soğuma hedefine ulaşıyor.