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Çöküşleri Bilen Analistten Korkutan Bitcoin, Musk ve FTX Uyarısı! Bu Seviyeler Geliyor!

Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü dönemlerinden birine tanıklık ederken, popüler bir ekonomist karamsar bir tablo ortaya koyuyor. 
16:10
23 Aralık 2022
Bitcoin Eleştirmeni Peter Schiff'ten Korkutan BTC Açıklaması: Bu Formasyona Dikkat
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü dönemlerinden birine tanıklık ederken, popüler bir ekonomist karamsar bir tablo ortaya koyuyor.

Peter Schiff: Musk, Bitcoin’den Uzaklaşıyor!

Ünlü altın destekçisi ve ekonomist Peter Schiff, yine Bitcoin’i ve genel olarak kripto para sektörünü eleştirdi. FTX CEO’su Sam Bankman Fried ile alay eden ünlü yatırımcı, eski milyarderin artık ebeveynleriyle birlikte yaşayan rekor sayıda genç Amerikalı yetişkin arasına girdiğini belirtti. ABD’den gelen veriler yüksek enflasyon, kira ve faturalar nedeniyle birçok ABD’li gencin ailelerinin yanına taşındığını ortaya koyuyor.  Schiff, FTX krizinin Bitcoin çöküşünün sadece başlangıcı olduğunu ve daha fazla kripto para milyonerinin iflas bayrağını çekeceğini iddia etti.

Uzman ayrıca  Tesla CEO’su Elon Musk’ın ünlü gümüş savunucusu Wall Street Silver’ı takip ettiğine dikkat çekti. Schiff’e göre bu, Musk‘ın Bitcoin’den uzaklaştığını ve  ‘gerçek varlıklar’ satın alarak portföyünü daha risksiz hale getirdiğini ortaya koyuyor. Schiff, Bitcoin fiyatının diğer finansal varlıklarla birlikte düşmesine rağmen geleneksel piyasa düzeldiğinde yükselmeyeceği konusunda da uyarıda bulundu. Ekonomiste göre, Bitcoin bir finansal varlık değil. Uzman, daha önce defalarca kez BTC’nin bir balon olduğunu belirtmişti.  Ayrıca, BTC’nin 21 milyonluk arzına rağmen ekonomist, Bitcoin’in kıt olmadığını savunuyor. Schiff, Bitcoin’in “dünyanın gördüğü en kıt ve en arzu edilen varlık” olduğunu iddiasının yersiz olduğuna dikkat çekti

‘Henüz Sona Ermedi’

Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, en kötü senaryonun henüz yaşanmadığına inanıyor. Analiste göre, insanlar yüksek enflasyon döneminde faturaları ödemek için Bitcoin satmak zorunda kalacak. Bu süreç, çoktan başladı bile. Resesyon derinleştikçe, durum daha da kötüye gidecek. Özellikle yakında iflas edecek blockchain şirketleri ve kriz nedeniyle işini kaybeden birçok Hodl yapan yatırımcı da Bitcoin’lerini satmak zorunda kalacak.

Koşullar değişmezse, kripto paraları daha büyük bir felaket bekliyor. Schiff, daha önce BTC’nin 10.000 dolara düşeceğini iddia etmişti. Uzmanlara göre, Bitcoin’in yeniden eski günlerine dönebilmesi için Fed’in para politikasından geri atması gerekiyor. Birçok kurum ve analist genel olarak BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, FTX krizi de risk teşkil etmeye devam ediyor.

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