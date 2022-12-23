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Dikkat! Analitik Şirketinden Kritik Rapor Geldi! İşte Bitcoin’de En Gerçekçi Tablo!

Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, önde gelen bir analitik firmasının yayımladığı rapor umutları artırdı. 
15:25
23 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, önde gelen bir analitik firmasının yayımladığı rapor umutları artırdı.

CryptoQuant: Fonlama Oranları Daha Hızlı Toparlanıyor! Covid, Çin ve FTX!

FTX krizi sonrasında büyük darbe alan Bitcoin, son günlerde yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Piyasada satış baskısı devam ederken, önde gelen bir analitik şirketi tarafından yayımlana veriler önemli ipuçları veriyor. Kripto analitik platformu CryptoQuant’ın raporuna göre, özellikle, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in çökmesinden bu yana, Bitcoin’in fonlama oranları Covid ve Çin kripto yasağından sonra olduğundan daha hızlı toparlanıyor. Bu durum, iyimserliğe işaret ediyor. Mevcut fonlama oranları piyasada yaşanan önceki krizlerden daha hızlı toparlandığımıza işaret ediyor. Grafikte gösterildiği gibi, Bitcoin’in tüm borsalardaki fonlama oranları, Covid ve Çin yasağının neden olduğu krizler sırasında negatif bölgeden pozitif bölgeye doğru gerçekten de daha yavaş bir toparlanma kaydetmişti.

Fonlama oranları, sürekli vadeli sözleşme fiyatını endeks fiyatına yaklaştırıyor. Türev borsaları, kalıcı sözleşmeler için fonlama oranlarını (%) kullanır. Ayrıca, pozitif fonlama oranları, “uzun pozisyonlu trader’ların yaygın olduğunu ve  birçok yatırımcının daha iyimser bir moda geçtiğini gösterir. Öte yandan, negatif fonlama oranları, “kısa pozisyondaki trader’ların baskın olduğunu ve piyasaya karamsarlığın hakim olduğuna işaret ederi. Bununla birlikte, CryptoQuant uzmanları, FTX depreminin artçı şokları hala hissedildiğinden, ortaya çıkabilecek daha fazla iflasın Bitcoin fonlama oranlarının negatif bölgeye çekebileceğini belirtti.

Ünlü Yatırımcından İyimser Bitcoin Yorumu!

Bu arada, Bitcoin’in geçmişteki fiyat hareketi, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığı bir yılın ardından birkaç yıl boyunca bir ayı piyasası yılı olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki üç yıl içinde bir toparlanmanın gerçekleşebileceğini gösteriyor.  Efsanevi Amerikalı yatırımcı Bill Miller sektördeki mevcut krizin ortasında Bitcoin‘in performansına duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Uzmana göre, Federal Rezerv para politikasını gevşettiği için Bitcoin’in gelecekte muhtemelen daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyor.

Bitcoin, son 24 saatte %0,08’lik bir düşüş ve yedi gün öncesine göre %1,32’lik bir düşüş kaydederek an itibariyle 16.836 dolardan işlem görüyor.  Analistlere göre, şu an için, hem Bitcoin ayıları hem de boğaları eşit güce sahip gibi görünüyor. Bitcoin, önemli bir ralli başlatacak önemli bir katalizör bulamıyor. Bu durum, da yıl sonuna doğru uzun süreli bir yatay eğilimin mümkün olduğunu gösteriyor.

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