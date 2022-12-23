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Son Dakika! Binance’tan Yatırımcılara Kritik Uyarı Geldi: Sakın..!

Kripto para piyasası krizler, iflaslar ve dolandırıcılık hikayeleri ile kötü bir yıl geçirirken, Binance müşterilerine önemli bir uyarıda bulundu. 
14:46
23 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası krizler, iflaslar ve dolandırıcılık hikayeleri ile kötü bir yıl geçirirken, Binance müşterilerine önemli bir uyarıda bulundu.

İçerik Rehberi

Binance: İtibar Etmeyin!

Daha önce çeşitli haberlerde yer aldığı gibi, kripto para yatırımcılarını hedef alan dolandırıcılar, yeni yöntemlerle önde gelen kripto para borsası Binance’in adını kullanarak insanları mağdur etmişlerdi. Telefon dolandırıcılığı ve diğer yöntemler geçen gün onlarca kişinin maddi kayıplar yaşamasına yol açarken, Binance bugün yatırımcıları uyaran bir paylaşım yaptı.

Borsa tarafından yapılan açıklamada, ”Binance size ASLA aramaz! Binance’tan size ulaştıklarını iddia edenlere KESINLIKLE itibar etmeyiniz. Doğrulama kodunuzu kimseyle paylaşmayın. SADECE web sitemizdeki etkinliklere katılın. Çok yüksek getiri iddialarına inanmayın!! ifadeleri kullanıdı.

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