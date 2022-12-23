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Zincir üstü (on-chain) veriler kaçak Terraform Labs kurucusu Do Kwon'un kısa süre önce Luna Foundation Guard'daki (LFG) Bitcoin'leri (BTC) nakde çevirdiğini gösteriyor.
14:00
23 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Koreli bir kripto para medya kuruluşu olan Digital Asset, zincir üstü (on-chain) verileri işaret ederek kısa süre önce Sırbistan’a kaçtığı tespit edilen Terraform Labs kurucusu Do Kwon’un Luna Foundation Guard’daki (LFG) Bitcoin’leri (BTC) nakde çevirdiğini bildirdi.

BTC’leri Nakde Çevirmek İçin Kripto Para ATM’lerini Kullandı

Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon‘un Güney Kore ile suçluların iadesi anlaşması olmayan bir ülke olan Sırbistan’a kaçtığının tespit edilmesinin ardından Luna Foundation Guard’da tuttuğu Bitcoin‘leri nakde çevirdiği görüldü. Zincir üstü veriler, Kwon’un 120 bin dolar değerindeki 9.64 BTC’ye nakde çevirdiğini gösteriyor. Bu, Terra ekosisteminin kurucusunun kaçarken ilk kez BTC’lerini nakit paraya çevirmesi.

Belgrad gibi yerlerde Bitcoin’i ABD dolarına çevirebilen kripto para ATM‘leri bulunuyor. CoinATMRadar tarafından sağlanan verilere göre, Belgrad’da iki kripto para ATM’si var. Kwon’un elindeki BTC’leri bu kripto para ATM’lerini kullanarak nakde çevirdiği üzerinde duruluyor.

Kripto analiz şirketi Chainalysis’in yakın tarihli bir analizi, yatırımcıların UST’nin çöküşünden 20.5 milyar dolar zarar ettiğini gösteriyor.

Mahkeme Tutuklanmasına Hükmetmişti

Kripto para piyasası, Mayıs ayında TerraUSD (UST) ve Terra‘nın (LUNA) sıfıra düşmesi ve milyarlarca dolar değerinde kripto paranın neredeyse bir gecede buharlaşmasıyla şok olmuş, benzersiz bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Güney Koreli kaçak Kwon, o zamandan beri farklı ülkelere kaçarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

Güney Kore mahkemesi, Eylül ayında Terraform Labs yatırımcılarının dolandırıcılık iddiaları üzerine Kwon’un tutuklanmasına hükmetmişti. Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi o zamandan bu yana aylardır kaçak olan kripto para girişimcisinin izini sürüyor. Bu ayın başında Güney Koreli kaçağın Ekim ayında Dubai’den ayrıldıktan sonra Sırbistan’da kaçtığı ve orada saklandığı tespit edildi.

Kwon aynı zamanda sosyal medyada aktif olmaya devam ederken adaletten kaçtığını inkar etmeye devam ediyor. Ekim ayında Kwon, kendisine yöneltilen tüm suçlamaların siyasi amaçlı olduğuna inandığını belirterek dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

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