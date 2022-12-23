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Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, uzmanlar mevcut ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair görüşlerini paylaşıyor.

Halving: Geçmişte Ne Yaşandı?

Bitcoin piyasaları döngüseldir ve öncekiler halving olayları etrafında hareket etmiştir. Uzmanlara göre, tarih tekerrür edecekse, BTC döngüsü yakında dibe yaklaşıyor olabilir. Bitcoin fiyatının mevcut ayı döngüünün dip seviyesinde veya yakınında olduğunu gösteren bir dizi zincir üstü sinyal var. Bunlardan en önemlisi, önceki döngülerde olduğu gibi halving olayı. Bitcoin yarılanması, blok ödülünü her dört yılda bir yarı yarıya azaltmak için otomatik olarak programlanır. Bir sonraki halving, blok ödülünün 3.125 BTC’ye düşeceği Mayıs 2024’te gerçekleşecek. Analistler, önceki döngülerde Bitcoin’in bir sonraki halving olayından 517-547 gün önce dibe vurma eğiliminde olduğunu gözlemlediler. Halving sayacına göre, having etkinliğine sadece 495 gün kaldı.

Eğer Bitcoin, geçmişteki modeli izlerse dip seviyelerin çok yakın olabileceği anlamına gelir. Önde gelen analistlerden Rekt Capital bu noktaya dikkat çekti. Stok-akış Modeli’nin mucidi ‘PlanB’ye göre Bitcoin Göreceli Güç Endeksi (RSI), şimdiye kadarki en zayıf seviyede. RSI, varlığın son fiyat değişikliklerinin hızını ve büyüklüğünü ölçen bir momentum göstergesidir. Ayrıca, şu anda son derece zayıf olan piyasalardaki aşırı değerli veya düşük değerli koşulları değerlendirmek için kullanılır.

Glassnode: İyimserlik Devam Ediyor!

Diğer bir analist Miles Deutscher, BTC’nin hala 10.000 dolara düşme riskinin olduğunu belirtti. FTX’in Kasım başındaki çöküşünden bu yana piyasalar yatay seyrediyor. Göstergeler, konsolidasyonun 2023’e kadar devam edeceğini gösteriyor. İşin iyi tarafı, bireysel ve uzun vadeli yatırımcılar hala iyimser. Glassnode’un baş analisti Check Mate’e göre, uzun vadeli yatırımcıarın elindeki toplam arz rekor seviyede. Bitcoin fiyatı, bir hafta önce 17.000 doların hemen altında işlem gördüğünden beri düz bir çizgide.

CoinGecko’ya göre, son 24 saat içinde neredeyse hiç hareket olmadı. Bitcoin, an itibariyle 16.829 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, BTC fiyatları 22 Kasım’daki düşük seviyesi olan yaklaşık 15.700 dolardan toparlanmayı başladı, ancak risk hala devam ediyor. Halihazırda Bitcoin, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden şu anda %75,6 düştü. Uzmanlara göre BTC’nin eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırımlarından geri adım atması gerekiyor.