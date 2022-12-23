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  •   Büyük Heyecan! 30 Yıllık Analistten Gizemli Bitcoin ve Noel Paylaşımı! 2023’te Hazır Olun!

Büyük Heyecan! 30 Yıllık Analistten Gizemli Bitcoin ve Noel Paylaşımı! 2023’te Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, kıdemli analist Peter Brandt'ın Noel paylaşımı kripto para yatırımcısında merak uyandırdı. 
13:00
23 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, kıdemli analist Peter Brandt’ın Noel paylaşımı kripto para yatırımcısında merak uyandırdı.

Brandt, Noel Ağacıyla Dip ve Zirveyi Açıkladı!

Piyasanın önde gelen analistlerinden Peter Brandt, takipçilerine mutlu Noeller diledi ancak stratejistin paylaştığı Noel ağacı resmi yatırımcıların kafasında soru işaretleri bıraktı.  Peter Brandt Perşembe günü bir tweet ile 690.000’den fazla Twitter takipçisine Noel dileklerini gönderdi. Bununla birlikte, uzmanın sadece fiyatları gösteren boş bir Bitcoin grafiğindeki Noel ağacı resmi büyük ilgi gördü. Pek çok kullanıcı, kıdemli analistin bu paylaşımı ile Bitcoin fiyat tahminlerini ima ettiğine inanıyor. Ağacın tabanı, 10.000 doların altında, tam olarak 9.600 dolarda duruyor. Ağacın tepesindeki yıldız ise 120.000 doların üzerinde zirve yapıyor. Analistin binlerce takipçisi, bunun Brandt’ın sırasıyla Bitcoin’in en düşük ve bir sonraki tüm zamanların en yüksek seviyesi için tahmini olduğuna belirtti. Bir kullanıcı, “Mutlu Noeller, bu, 2023’te BTC’nin 10.000’e düştüğü ve ardından 120.000’de dolara çıktığı anlamına geliyor” diye yorum yaptı.

Brandt’ın yakın zamanda, bir fiyat hedefi belirlemeden Bitcoin günlük grafiğinde oluşan bir düşüş grafiği modeli tespit ettiğini belirtmekte fayda var. Şimdiye kadar, analist Ekim ayında keskin bir fiyat düşüşünün Bitcoin‘i 13.000 dolar fiyat noktası civarında dibe çekeceğini tahmin etmişti. Ancak haftalar sonra Brandt, keskin fiyat düşüşünün gerçekleşmeyebileceğini, ancak yine de fiyatın düşüş eğilimi göstermesini beklediğini söyleyerek iyimserliğini dile getirdi. Bitcoin son 24 saat içinde %0,15 artışla an itibariyle 16.852 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların 2022’de 100.000 dolar fiyat noktasına yükseleceği tahminlerine rağmen, BTC 1 Ocak’taki 47.838 dolarlık kapanış fiyatının %60’ın altında işlem görüyor. Birkaç saygın analist, fiyatın daha da düşmesini bekleyerek karamsarlığını sürdürüyor. Şu anda, makroekonomik kaygılar ve iflaslar ve düzenleyici belirsizlik, kripto para fiyatlarını baskı altında tutuyor.

Brandt’in Önceki Bitcoin Tahmini..!

Kıdemli piyasa analisti Peter Brandt, geçtiğimiz haftaalrda Bitcoin fiyatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brandt paylaştığı bir tweet’te, “Bitcoin’deki mevcut düşüşün, beşinci en kötü ayı piyasası olduğunu” söylemişti. Kasım 2013’te BTC’nin 269 dolara düştüğü hatırlatan uzman, daha önce de böyle birkaç senaryonun yaşandığına dikkat çekti.

Brandt %80’lik bir düşüşün BTC’yi 13.800 ve %85’lik bir düşüşün ise 10.350 dolara çekeceğini belirtti. Bitcoin daha önceki ayı piyasalarında da bu oranlarda değer kaybetmişti. Özellikle geçen hafta önde gelen analistlerden Capo önceki Bitcoin tahmininden geri adım attığını, U dönüşü yaptığını ve BTC’deki düşüşün derinleşeceğini belirtmişti.

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