O altcoin prpojesi tüm olumsuzluklara rağmen güçlü duruyor. Altcoin, NFT aktivitesi konusunda iflasını duyuran kripto para borsası FTX'in neden olduğu kargaşaya rağmen olumlu bir seyirde.

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Solana (SOL) ağı, tüm olumsuzluklara rağmen güçlü duruyor. Altcoin projesi, NFT aktivitesi bakımından iflasını duyuran kripto para borsası FTX’in neden olduğu kargaşaya rağmen olumlu bir seyir ile öne çıkıyor.

Rakip Projelere Büyük Fark Attı

Kurumsal araştırma şirketi Delphi Digital tarafından yapılan analize göre, Solana, NFT’ler için iki numaralı ekosistem haline geldi. Cryptoslam’ın verilerine göre Solana’nın 30 günlük satış hacmi 50 milyon doları aştı. Bu, ImmutableX, Cardano, Polygon, Flow ve BNB Chain gibi diğer NFT ağlarının Solana’nın çok gerisinde kaldığını gösteriyor. 8 Aralık itibariyle, Solana NFT‘lerinin 30 günlük satış hacmi 60 milyon dolar seviyesinde. Bu bir sonraki ekosistem olan ImmutableX’in 4 katından fazla.

Bununla birlikte, Ethereum hala NFT piyasasının açık ara en büyüğü. Verilere göre Ethereum‘daki 30 günlük NFT satış hacmi yaklaşık 400 milyon dolarda. Dahası, NFT satışları yıl boyunca kripto para piyasasını sarsan kripto kışının ortasında adeta ezildi.

2023’e Doğru Solana

Solana meraklıları ekosistem için harika bir yıl olduğunu söylüyorlar, ancak gerçek oldukça farklı olabilir. Ağın sıkıştırılmış NFT çıkarma yönü web3 oyun stüdyoları için büyük bir fırsat sunuyor olabilir. Bu, Solana ağında çok az bir ücret karşılığında binlerce oyun içi NFT çıkarabilecekleri anlamına geliyor.

Ayrıca, önümüzdeki yıl Solana’da bir dizi oyun piyasaya sürülecek. Solana Ventures yatırımcısı Justin Barlow, Saga Solana tabanlı telefonun piyasaya sürülmesinin de ekosistem için çok önemli bir an olduğunu savunuyor.

Bununla birlikte, ağdaki DeFi (merkeziyetsiz finans) 2022’de büyük bir darbe aldı. Solana‘da kilitli toplam değer (TVL) bu yılın başından bu yana yüzde 96 oranında düştü. DeFiLlama’ya göre ağın TVL’si şu anda 248 milyon dolar seviyesinde.

Ayrıca veriler, zincir üstü (on-chain) aktivitenin genel olarak çöktüğüne işaret ediyor. İşlemler, aktif cüzdanlar ve cüzdanların sayısı son birkaç ay içinde önemli ölçüde düştü. Tüm bunlar, SOL fiyatının düşmesine neden oldu.