Veriler, dünyanın en büyük dokuzuncu kripto parasına ve en büyük sekizinci altcoin'inin köpek balığı akını ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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Dünyanın en büyük dokuzuncu kripto parası olan Cardano (ADA) son birkaç ay içinde bazı önemli fiyat hareketlerine tanık oldu. Bununla birlikte, ADA fiyatı hala piyasa genelindeki fiyat düzeltmesinden etkilenmeye devam ediyor. Veriler, altcoin’in sadece geçen hafta yaklaşık yüzde 15 oranında düştüğünü gösteriyor.

Köpek Balıklarının ADA’ya Akını

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment, Cardano’da 10 bin ila 100 bin arasında ADA tutan ve köpek balığı cüzdanları (10 bin ila 100 bin arasında ADA tutan cüzdanlar) olarak adlandırılan cüzdanların kripto para borsası FTX’in geçen ayki çöküşünden sonra bile istikrarlı bir şekilde birikim yaptığını bildirdi. Bu köpek balığı cüzdanlar grubu şu anda 4 milyardan fazla ADA’ta sahip. Santiment, konuya ilişkin değerlendirmesine şu ifadelere yer verdi:

Anahtar Cardano köpek balıkları, Haziran ayından bu yana istikrarlı bir şekilde ADA birikimi yapıyor. Kasım ayı başındaki FTX çöküşünden bu yana da bu dip alım seviyesini yeni bir seviyeye taşıdılar. 10 bin ila 100 bin ADA tutan cüzdanlar 7 Kasım’dan beri 83 milyon dolar değerinde ADA aldı.

ADA, bu yazının hazırlandığı 8.9 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,76 yükselişle 0,2592 dolardan işlem görüyor. Altcoin, bu rakamlarla piyasa değerine göre en büyük on kripto para arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

2022, Cardano İçin Nasıl Geçti?

Blockchain tarafında Cardano ekibinin yıl boyunca Blockchain’e bazı önemli iyileştirmeler getirdiği görüldü. Cardano Vakfı kısa süre önce 2022’de bu yılki performansları ve büyümeleri hakkında birkaç bilgi yayımladı.

Sunulan verilere göre, Cardano İyileştirme Teklifleri (CIP’ler) bu yıl yüzde 100’lük bir büyüme kaydetti. 2022’de yaklaşık 50 gözden geçirilmiş teklif, 38 yeni CIP yazarı, 155 çekme talebi ve çok daha fazlası vardı.

Cardano Vakfı’na göre, Plutus akıllı sözleşme senaryoları bu yıl 2021’e kıyasla yaklaşık yüzde 400 artış gösterdi. Toplam Plutus komut dosyası sayısı 4 bin 445’e yükseldi. Yerel token’lar 2021’den bu yana yüzde 192 artışla 7,3 milyona yükseldi.

Cardano‘da bu yıl gerçekleşen işlem sayısı yüzde 139 artışla 57 milyona ulaştı. Benzer şekilde, toplam cüzdan sayısı da yüzde 47’lik artışla 3.8 milyona ulaştı. Genel olarak, Blockchain yeni gelişmeler açısından oldukça iyi bir performans sergiliyor.