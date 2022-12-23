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Ethereum’u Geçti! Binance İle Yakından Bağlantılı Projeden Büyük Çıkış!

Dev kripto para borsası Binance ile yakından bağlantılı Blockchain projesi BNB Chain'in geliştiricileri 22 Aralık'ta yaptıkları açıklamada benzersiz adres sayısı bakımından ağın Ethereum'u (ETH) geçerek ardından bıraktığı belirtildi.
09:30
23 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dev kripto para borsası Binance ile yakından bağlantılı Blockchain projesi BNB Chain‘in geliştiricileri 22 Aralık’ta yaptıkları açıklamada benzersiz adres sayısı bakımından Build and Build (BNB) Chain’in Ethereum’u (ETH) geçerek ardından bıraktığı belirtildi.

Benzersiz Adres Sayısı Bakımından BNB Chain

BNB Chain’in geliştiricilerine göre, ağ benzersiz adres sayısı bakımından Ethereum‘u geride bıraktı. Geliştiriciler, BNB Chain’in şu anda dünyanın en büyük Layer 1 Blockchain’i olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte, Blockchain verileri Bitcoin (BTC) ağının hala hem BNB Chain hem de Ethereum’dan daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Etherscan’a göre, Ethereum şu anda 217 milyondan fazla benzersiz adrese sahip. Buna karşılık BNB Chain, BscScan’e göre 233 milyondan fazla benzersiz adrese sahip. Buna göre BNB Chain, Ethereum’dan daha büyük. Öte yandan, Bitcoin ağı 1 milyardan fazla benzersiz adrese sahip ve bu onu bu iki ağın toplamından daha büyük olduğunu gösteriyor.

Rakamlarla BNB Chain

Söz konusu açıklama BNB Chain’in yıl değerlendirmesinin bir parçası olarak yapıldı. Açıklamada ayrıca BNB ağının geçtiğimiz yıl ulaştığı diğer önemli kilometre taşları da vurgulandı. Mayıs ayında günlük 9.8 milyon işlemle sınırlı kalan ağ, Ekim ayında günlük 2.2 milyon aktif kullanıcıya (DAU) ulaştı; DAU’lar bir akıllı sözleşmeyle etkileşime giren günlük benzersiz adres sayısı olarak tanımlanmaktadır.

Geliştiriciler ağın 2022’deki başarısını bu yıl hayata geçirilen çeşitli girişimlere borçlular. BNB Sidechain protokolü, merkeziyetsiz uygulama (dApp) geliştiricilerinin dApp’lerini ağın ayrı parçaları üzerinde çalıştırmalarına imkan tanıyarak tıkanıklığı azalttı ve işlem maliyetlerini düşürdü. İkinci olarak ekip, dApp geliştiricileri için bir inşa etme hibesi ve 10 milyon dolarlık teşvik programı finanse etti. Bu, BNB Chain için daha fazla dApp oluşturulmasına neden olurken ağa daha fazla kullanıcı çekti.

Ayrıca, kullanıcıların cüzdanlarında NFT tutarak Müşterini Tanı (KYC) amacıyla cüzdan adreslerini kaydetmelerine imkan tanıyan “Soulbound token’s” tanıtıldı. Geliştiriciler bunun BNB Chain’in NFT ve Web3 oyun topluluğundaki itibarını artırdığını iddia ediyor.

Son olarak ekip, büyümesini BNB Chain kullanıcılarını kötü niyetli olarak işaretlenmiş sözleşmelerle etkileşime girdiklerinde uyaran bir API olan Avenger DAO’nun piyasaya sürülmesine borçlu olduklarının altını çiziyor. Ekibin görüşüne göre bu, kullanıcıların BNB ağında gezinirken kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan Avenger DAO ile ağa daha fazla kullanıcı çekildi.

Bu başarılara rağmen, BNB Chain hala Blockchain topluluğundaki birçok kişi tarafından çok merkezi olmakla eleştiriliyor. Yazıda, ağın bu yıl 23 doğrulayıcı (validator) kazandığı ve önümüzdeki aylarda 60 tane daha eklemeyi planladığı, bunun da ağın eskisinden daha az merkezi olduğuna vurgu yapılıyor. Karşılaştırmak yapma bakımından şu anda Ethereum’un 400 binden fazla doğrulayıcısı bulunuyor.

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