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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘ın vadeli işlemleri kolu Binance Futures, kısa süre önce yaptığı duyuruda Gala (GAL), Zilliqa (ZIL) ve VeChain’i (VET) delist edeceğini (listeden çıkaracağını) duyurdu.

Altcoin’ler İçin Son Tarih 26 Aralık

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Gala (GAL), Zilliqa (ZIL) ve VeChain‘i (VET) vadeli işlemlerden delist edeceğini duyurdu. Altcoin’ler için geçilen duyuruda “Binance Futures, 26 Aralık 2022 tarihinde TSİ 12.00’da tüm açık pozisyonları kapatacak ve GALAUSD, ZILUSD ve VETUSD sürekli sözleşmelerinde otomatik uzlaşma gerçekleştirecek. Uzlaşma tamamlandıktan sonra sözleşmeler listeden çıkarılacak.” dedi.

Binance, söz konusu altcoin’ler için kullanıcıların otomatik uzlaşmadan kaçınmaları için açık pozisyonlarını listeden çıkarma tarihinden ve saatinden önce kapatılmsını tavsiye ediyor.

Binance’da Listeden Çıkarma Furyası

Kripto para borsası Binance’ın bir süredir spot, marjin ve vadeli işlemlerden birçok altcoin’i listeden çıkardığı görülüyor. Bundan önce de borsanın marjin işlemler kolu 5 Ocak 2023 tarihinde TSİ 09.00’da FET, FORTH, KEY, MBOX ve WIN’i çapraz marjinden, AION ve BTS’yi ise izole marjinden borç alınabilir varlıklar listeden çıkaracağını duyurmuştu. Buna göre, çapraz marjinde listeden çıkarılacak pariteler olarak FET/BTC, FET/BUSD, FET/USDT, FORTH/BUSD, FORTH/USDT, KEY/USDT, MBOX/BTC, MBOX/BUSD, MBOX/USDT, WIN/BUSD ve WIN/USDT işaret edilirken, izole marjinde listeden çıkarılacak pariteler olarak AION/BTC, AION/USDT, BTS/BTC ve BTS/USDT işaret edilmişti.

Piyasa uzmanları Binance‘daki listeden çıkarma akımının bir süre daha devam edeceği, yatırımcıların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Kripto para borsası listelediği bir projeyi listeden çıkarmak için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurduğunu, listeden çıkarma kararı almalarını sağlayan bazı faktörler olarak şunları sıralıyor: