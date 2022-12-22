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Sam Bankman-Fried, kurucularından olduğu kripto para borsası FTX’in çöküşüyle ilgili dolandırıcılık suçlamalarıyla yüzleşmek üzere mahkeme salonuna geldi. Bugün yapılan duruşmada kefaletin belirlenmesi bekleniyordu ve oldu. City News tarafından paylaşılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Peki SBF nasıl serbest kaldı?

SBF Serbest Kaldı

City News tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre 250 milyon dolar kefalet vermeyi kabul eden SBF serbest kaldı. Ancak diğer kaynaklar savcılık tarafından teklif edilen kefalet bedelinin henüz SBF ve Avukatı tarafından kabul veya reddedilmediğini söylüyor. Eğer SBF 250 milyon doları verebilirse FTX mağdurlarının parasının nereye gittiği belli olacak. Dün FTX kurucusu Avukatına ABD’ye gitmek için sabırsızlandığını söylemişti. SBF son katıldığı Space yayınında sadece 100 bin doları kaldığını söylemişti.

Federal yargıç, FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried için, ailesinin Kaliforniya’daki evi tarafından teminat altına alınan 250 milyon dolarlık kişisel kefalet senedini içeren kefalet paketini onayladı. ABD Sulh Yargıcı Gabriel Gorenstein bugün yaptığı açıklamada Bankman-Fried’in kaçma riskinin düşük olduğunu ve gelecekte mali suçlar açısından kamu için tehlike arz etmediğini söyledi. Kefalet şartları, Kaliforniya’daki ailesinin yanında kalmasını gerektiriyor.

Paralar Nereye Gitti?

Eğer SBF 250 milyon dolarlık kefalet senedi verebiliyorsa FTX iflas komitesinin elindeki 1 milyar dolara 250 milyon dolara daha eklenebilir. SBF, Bahamalar’da tutuklanmadan önce birçok Twitter Space yayınına katıldı ve burada suçlarının çoğunu farkında olmadan zaten itiraf etti. Bir süredir de avukatına hızla ABD’ye iade edilmesi için baskı yapıyordu. Güçlü bir aileye sahip olan SBF hem hukuki hem de siyasi anlamda eli güçlü ebeveynlere sahip. Fakat FTX mağdurları bu durumdan dolayı endişeli. 155 yılla yargılanan bir ismin dijital dolandırıcılıktan dolayı yargılandığı bir davada kefaletle serbest bırakılması tartışmalı bir konu olacak. Dijital delilleri yok edebilecek ve kripto mikserleri aracılığıyla kaçırdığı muhtemel kripto paraları aklayabilecek SBF şimdilik beklediğini almış görünüyor.

Demokratlarla yakın ilişkisi nedeniyle ABD de iç siyasetin tartışma mevzusu olan FTX kurucusu gündemdeki yerini koruyacak.