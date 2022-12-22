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Bundan tam 1 yıl önce birçok analist 2022 yılında zirveye çıkacak altcoinlerle alakalı çeşitli tahminler yayınlıyordu. Bunlardan biri 5 metaverse altcoin için paylaşıldı. Son günlerini yaşadığımız 2022 yılında tahminler yerini bulmadı. Birçok altcoin ATH seviyesinden %90 ve hatta daha fazla düştü. Peki önümüzde yıl kripto paralar son 12 aydaki gibi baskı görmezse metaverse altcoinler hangi fiyatları görebilir?

2023 Metaverse Tahminleri

Metaverse piyasası 2022’de kurumsallar arasında popülerliğini artırmaya devam etti ancak bu durum altcoinlerin fiyatına yansımadı. META (Facebook) şirketinin bile beklenti altı performans gösterdiği ve yeterince ilgiyi platformuna çekemediği bir dünyada kripto tabanlı projelerin dolup taşmasını beklemek pek mantıklı değil. Bununla birlikte, Web3 özelinde Metaverse alanına kurumsalların yatırımcıları devam ediyor. Facebook geleceğini büyük ölçüde bu dönüşüme bağladı. Yani Metaverse istenen seviyelere gelecek ve buna inanan çok fazla zeki insan ve kurumsal yatırımcı var.

Elbette bu büyümeden metaverse altcoin sahipleri de eğer bu tarihe kadar tokenleri hayatta kalırsa istifade edecekler. Kısa ve orta vadeli görünüm negatif olsa da Fed’in 2023 yılında şaşırtıcı bir şekilde faizleri indirmeye başladığı senaryoya hazırlık için bazı tahminlerde bulunabiliriz.

2023 Altcoin Tahminleri

İlk sıraya ApeCoin’i ekleyebiliriz, devam eden ayı trendinin ortasında, Apecoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 39,4 dolardan %90,45 oranında geriledi. Bununla birlikte, geçtiğimiz yedi ay boyunca, altcoin fiyatı azalan bir trend çizgisinin etkisi altında istikrarlı bir görünüm sergiledi. APE fiyatı 3,6 seviyesinde işlem görüyor ve kademeli olarak genel trend çizgisine yaklaşıyor. Bu dinamik dirençten yükselişe geçen bir kırılma, fiyatları %150 artırarak 9,16 seviyesine çekebilir. Ancak önümüzdeki yıl düzenli olarak APE kilitleri açılacak. Dolaşım arzının %60’a yakın artması bekleniyor. Yani 2023 yılında kripto para piyasalarının çok iyi bir toparlanma görmesi lazım ki APE bahsi geçen hedefe ulaşabilsin. Evet sadece güzel şeylerden bahsetmiyor aynı zamanda riskler konusunda da uyarıyoruz.

Theta Network (THETA) ikinci sırada sayılabilir. Nisan 2021’den bu yana istikrarlı bir düşüşe tanık oldu. Böylece, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 15,9 dolardan fiyatlar %95,1 oranında düştü ve şu anda 0,779 dolar seviyesinde işlem görüyor. THETA fiyatı önümüzdeki yıl 0,82 desteğinin desteğinin üzerinde kalmayı başarırsa, potansiyel bir iyileşme döngüsü onu 2023 sonuna kadar 1,7 dolara itebilir.

SAND token fiyatı tepeden %94,4’lük bir düşüş kaydetti. Bununla birlikte, son dört aydır, altcoin düşen bir kanal modelinin içinde hareket ediyor. Teorik olarak, bu yükseliş devam modeli, direnç eğilim çizgisinin kırılması üzerine güçlü bir ralli teşvik edebilir. Bu kırılmanın ardından fiyat 1,5 doları aşmak isteyecektir. Fakat bir sorun var, Şubat ayında dolaşım arzının yaklaşık %10’u kadar yeni kilit açılışı olacak ve SAND için 2023 enflasyonu %23,25 seviyesinde. Yani dolaşım arzı 2023 sonuna kadar %23,25 artacak ve SAND eğer aynı oranda daha fazla yatırımcı bulursa bu hedef gerçekleşebilir.

AXS fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 165,37 dolardan %95,77 düştü. Bununla birlikte, yana doğru eğilmeye başlayan fiyat hareketi, düşüş momentumunun yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Bu nedenle, fiyat 5-6 dolarda dibi işaretleyip 2023 ortasına kadar 20 dolara toparlanabilir. Fakat bir dakika, AXS için yıllık enflasyon %25 yani önümüzdeki yıl dolaşım arzı %25 oranında artacak. Her altcoin için yeni arz mevzusuna özellikle değiniyorum çünkü 2023 eğer daha derin bir piyasa çöküşü getirirse bu yeni arzlar ilgili altcoinlerin çok daha büyük kayıplar yaşamasına neden olabilir. Hem iyi hem de kötü senaryoya hazırlıklı olmak gerekiyor.

Kasım 2021’den itibaren istikrarlı bir düşüş yaşayan MANA coin fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5,90 dolardan geriledi ve %94,80 düşüş yaşadı. Bununla birlikte, fiyat hareketinin gücünü yansıtan RSI göstergesi aşırı satım bölgesinde. Haftalık grafikteki %27’lik RSI değeri, satış faaliyetinin büyük ölçüde aşırıya kaçtığını veya iskonto edildiğini gösteriyor. Bu nedenle, fiyat 0,23 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa, olası bir toparlanma 2023 ortasına kadar 0,7’ye bir fiyat sıçramasını teşvik edebilir. MANA için yıllık enflasyon ne kadar? Yıllık %3 civarında yani diğerlerine göre daha makul görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.