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Elon Musk Ve Dogecoin Bilmecesi: Twitter’ı Bırakırsa Dogecoin Fiyatı Etkilenir Mi?

Elon Musk Twitter'ı satın alıp CEO'su olduğunda Dogecoin fiyatı da bundan fazlasıyla etkilenmiş, ardından da gözle görülür bir yükseliş yaşamıştı.
21:00
22 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Meme token Dogecoin (DOGE) son zamanlarda genel kripto piyasasına paralel olarak uzun süreli bir satış süreciyle karşı karşıya kaldı. Bu fiyat düzeltmesi, Elon Musk’ın ideal birisini bulduğunda Twitter CEO’luğundan istifa edeceğini açıklamasının ardından bu hafta başında uzadı.

Ancak token, sermaye girişiyle karakterize edilen küçük kazançlar kaydederek genel piyasa düşüş hissini görmezden geldi. Bundan olacak ki yazım saatine göre Dogecoin son 24 saatte yaklaşık %3 kazanç elde etti ve 0,08 dolardan işlem görüyordu.

Dogecoin’in Musk ile ilişkisi

Piyasa değerine göre sekizinci sıradaki kripto para birimi, bir gün içinde yaklaşık 460 milyon dolarlık sermaye girişi kaydetti. Yazım saatine göre, DOGE’nin piyasa değeri 10,17 milyar dolardı.

Dogecoin’in Musk’ın tweet’lerine karşı duyarlı bir geçmişe sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından, DOGE’nin sosyal medya ağına bir ödeme seçeneği olarak dahil edilebileceği spekülasyonları arasında token yükseldi.

Sonuç olarak, Musk’ın Twitter’ın dümeninden yakında ayrılacağını duyurulmasından bu yana, yatırımcılar DOGE’nin bir sonraki fiyat hareketine odaklanıyor olabilir. Özellikle Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO’su, yazılım ve sunucu ekiplerine liderlik etmeye odaklanmayı planladığını açıkladı.

Son düzeltmenin ortasında, Dogecoin balinaları bir birikim çılgınlığı da yaşadı. Kripto analiz platformu Santiment’in verilerine göre, 100.000 ila 1.000.000 coin’e sahip Dogecoin adresleri, ağın toplam arzının yaklaşık %6’sını oluşturuyor ve bu neredeyse altı ayın en yüksek değeri olarak dikkat çekiyor.

DOGE İçin Sırada Ne Var?

DOGE’nin son kazançlarının ardından, kripto varlık son haftalarda zorlu bir fiyat hareketi yaşamasına rağmen yükseliş ivmesini korumaya devam ediyor. Mevcut fiyatta DOGE’nin direnci 0,085 dolar olarak belirlenmiş durumda ve 0,075 dolar desteğinin de üzerinde işlem görüyor.

Dogecoin’in rahatlama rallisine rağmen, teknik analizler incelendiğinde ağırlıklı olarak düşüş eğiliminde olduğu görülüyor olabilir. Günlük göstergelerin bir özeti 13’te satış hissiyatı ile hizalanırken, hareketli ortalamalar 12’de güçlü satış öneriyordu.

İleriye dönük olarak, meme coin’in genel piyasa koşullarına duyarlı olmaya devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Nitekim varlık, FTX kripto para borsasının çöküşünden kaynaklanan çöküşten de etkilenmişti.

Dogecoin yatırımcıları, yükseliş görünümüyle uyumlu tahminlerle mevcut rallinin devam etmesini umuyor olabilir. Bir makine öğrenimi algoritması DOGE’nin 1 Ocak 2023’te muhtemelen 0,079835 dolardan işlem göreceğini öngördü.

Aynı zamanda, Musk’ın duygularının DOGE’yi nasıl etkilediği görülecek. Bunun yanı sıra yatırımcılar token’ın yeni yılda Twitter’da bir ödeme seçeneği olarak ekleneceğini umuyor. Bu doğrultuda, DOGE’nin yükseliş eğilimi ile karakterize edilmesi muhtemel olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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