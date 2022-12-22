Bir de herkesin övgüyle bahsettiği, duyguları olmayan algoritmanın altcoin sepetine göz atalım? Macro Gurusu onun dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyor.

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Kripto para piyasalarında gösterdiği iyi performansla tanınan robot aradı, taradı ve altcoin sepetini oluşturdu. Ayı piyasasının en sıkıcı günlerinin ortasında bir de algoritmaya kulak verelim ve incelediği verilere göre derlediği altcoinlere göz atalım. Yazılımlar duyguya sahip değildir ve gerçek veriler ışığında bazı değerlendirmeler yaparlar. Ancak herhangi bir yatırımcı veya analist sadece logosunu sevdiği için bir çöp coin alabilir.

2023 Altcoin Sepeti

Real Vision Bot her hafta, bir “ortak akıl” konsensüsü oluşturan algoritmik portföy değerlendirmelerini derlemek için anketler düzenliyor. Botun son verileri, kripto yatırımcılarının Ethereum’u tercih ettiğini ve piyasa katılımcılarının çoğunluğunun portföylerini ETH ile ağırlıklandırmak için oy kullandığını gösteriyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto varlığı Bitcoin yakın bir farkla ikinci sırada yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında Ethereum’un ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen layer2 Polygon (MATIC) bulunuyor. MATIC’in ardından ise Circle’ın ihraç ettiği stablecoin var. Yani halen piyasada daha fazla düşüş ihtimaline karşın nakitte kalma yönelimi devam ediyor.

Botun Altcoin Sepeti

Katılımcıların portföylerindeki genel medyan kripto maruziyeti on birkaç hafta içinde düştü ve %25’te kaldı. Kripto paralardaki yaygın düşüş beklentisinin temelinde iflas etmesinden endişelenilen kripto şirketleri yatıyor. Önümüzdeki haftalarda Genesis ve DCG grubunun alt şirketlerinin olası kötü haberi vermesi FTX benzeri bir yıkıma da kapı aralayacak. Altcoin sepetine dönersek listenin beşinci sırasında birlikte çalışabilirlik blockchain’i Polkadot (DOT) ve altıncı sırada Solana (SOL) bulunuyor. Solana, SBF tarafından yapılan milyarlarca dolarlık satışlardan sonra bile henüz son nefesini vermiş değil ve 2025 Mart ayında kilidi açılacak coinler yatırımcıların bir kısmını yeterince demoralize etmiyor.

Peki şimdi gelelim asıl konuya, botun yani RealVision’un tercihlerine göz atalım. RealVision Bot’un seçimlerine gelince, algoritma Bitcoin‘e %33 ve Ethereum’a %32,3 ağırlık veriyor. Bu ilk ikiden sonra MATIC %21,1, merkezi olmayan borsa Uniswap (UNI) %3,91, merkezi olmayan oracle ağı Chainlink (LINK) %3,25 ve Litecoin (LTC) %2,28’lik bir dağılıma sahip. Bu botun algoritması nicelik analisti Moritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. Real Vision’ın kurucusu ve makro gurusu Raoul Pal botun tarihi performansını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi. Eski Goldman Sachs yöneticisi, botun piyasadaki en iyi tahminleri yaptığını düşünüyor.