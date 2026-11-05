OpenAI raporu, blokzincir güvenliğinde yeni riskleri ortaya koydu

XRP Ledger mimarlarından ve Ripple’ın CTO Emeritus unvanını taşıyan David Schwartz, aktif geliştirme görevinden yaklaşık bir yıl önce ayrılmasıyla ilgili değerlendirmesinde zamanlamanın isabetli olduğunu söyledi. Schwartz, OpenAI araştırmacılarının yayımladığı ve yeni bir siber güvenlik modelinin test sonuçlarını içeren rapora atıf yaparak, yapay zekanın ağ güvenliği alanındaki yerleşik ölçütleri kısa sürede değiştirdiğini vurguladı.

Yapay zeka güvenlik açığını bulup kapatabildi

OpenAI araştırmacısı Eric Wallace’ın paylaştığı bulgulara göre test edilen sistem, uçtan uca çalışan otonom bir süreç izledi. Model, olası bir yazılım hatasını kendi başına tespit etti, doğruladı, açığın gerçekten kullanılabildiğini göstermek için çalışan bir istismar kodu üretti ve ardından düzeltme yamasını otomatik olarak hazırladı. Denemeler, dünyanın büyük bölümündeki sunucuların temelini oluşturan Linux çekirdeği üzerinde yapıldı.

David Schwartz, OpenAI raporuna verdiği yanıtta aktif geliştirmeden ayrılmak için doğru zamanı seçtiğini söyledi.

Verilere göre sistem, 2.308 ilk bulgu içinden yüzlerce gizli yerel yetki yükseltme açığını doğruladı. Güvenlik uzmanları normal koşullarda Linux üzerinde bir yıl boyunca yaklaşık 20 benzer açık bulabiliyor. Ayrıca yapay zeka, bellek sızıntılarıyla ilgili 291 çalışır kavram kanıtı üretti.

Mini sözlük: Yerel yetki yükseltme, bir sistemde sınırlı erişimi olan kullanıcının daha yüksek yetkiler elde etmesini sağlayan açık türüdür. Sıfır gün açığı ise yazılım geliştiricisi henüz düzeltme yayımlamadan önce istismar edilebilen bilinmeyen güvenlik açığını ifade eder.

Araştırma sırasında modelin daha önce bilinmeyen en az 10 ayrı saldırı yaklaşımını da kendi başına tespit edip belgelediği aktarıldı. Çalışmanın maliyeti 1,2 milyon dolar olurken, tamamlanan her bir istismar örneğinin ortalama maliyeti 1.279 dolar seviyesinde hesaplandı. Buna karşılık benzer güvenlik bulgularının piyasada 20.000 ile 70.000 dolar arasında alıcı bulabildiği ifade edildi.

Web3 projeleri için yeni baskı alanı

Açık kaynak kodun blokzincir güvenliğinin temel unsurlarından biri olması, bu gelişmeyi Web3 ekosistemi açısından daha kritik hale getiriyor. Yapay zekanın saatler içinde sıfır gün açıkları bulabilmesi halinde, yalnızca insan emeğine dayanan manuel kod denetimlerinin yeterliliği daha fazla tartışılabilir.

Eric Wallace, tek bir otonom çalıştırmanın ardından yapay zekanın ağ güvenliği alanındaki bilinen standartları ciddi biçimde değiştirdiğini aktarıyor.

Schwartz ağ çalışmalarını sürdürüyor

Schwartz, geçen kasım ayında Ripple’daki aktif CTO görevinden onursal emekliliğe geçmiş olsa da teknik çalışmalardan tamamen uzaklaşmış değil. Kısa süre önce XRP Ledger ağındaki kişisel sunucu kümesine ait izleme grafiklerini paylaştı. Bu sistemde çalışan bir düğümün 550’den fazla aktif bağlantıyı koruduğu, yaklaşık 200 milisaniye gecikme ürettiği ve saniyede 110.000 civarında gelen mesaj işlediği görüldü.

Schwartz ayrıca ağın iç mimarisine ilişkin sorunlar üzerinde bireysel çalışmalarını da sürdürüyor. Aktif doğrulayıcılarla yaptığı bir değerlendirmede, işlem kuyruğundaki bir hatanın kendi sunucusundaki yerel yük ölçümünü 540 seviyesine taşıdığını ve bunun defter içindeki ücret artışlarını tetiklediğini ayrıntılarıyla anlattı.

Bu tablo, Schwartz’ın Ripple’daki günlük görevlerinden çekilmiş olsa da XRP Ledger çevresindeki teknik gelişmeleri yakından izlemeyi ve ağın işleyişine katkı sunmayı sürdürdüğünü gösteriyor.