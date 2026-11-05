🚨 Binance, SignalPlus bağlantılarına ait tüm API anahtarlarını iptal etti.

Binance, SignalPlus ile bağlantılı tüm API anahtarlarını iptal etti. Borsa, bu adımı olası bir güvenlik açığına karşı kullanıcı hesaplarını korumak için attı. Binance, kendi iç sistemlerinde ihlal tespit edilmediğini ve müşteri varlıklarının güvende kaldığını açıkladı.

Güvenlik açığının kapsamı netleşmedi

SignalPlus’un belirlediği potansiyel güvenlik sorununun tam niteliği henüz açıklanmadı. Kaç kullanıcının etkilenmiş olabileceği ve açığın ne ölçekte risk oluşturduğu da kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkisiz kişilerin müşteri hesaplarına eriştiğine ya da olayın mali kayba yol açtığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Binance, SignalPlus ile kurulan bağlantılar üzerinden oluşabilecek yetkisiz erişim riskini sınırlamak için ilgili tüm API anahtarlarını devre dışı bıraktığını duyurdu.

Üçüncü taraf altyapılar yeniden gündemde

Gelişme, kripto para piyasalarında üçüncü taraf işlem altyapılarının taşıdığı güvenlik risklerini yeniden öne çıkardı. Borsalar ve profesyonel yatırımcılar, emir iletimi, analiz ve otomasyon süreçlerinde giderek daha fazla dış uygulamaya dayanıyor. Bu yapı operasyonel kolaylık sağlasa da, bağlantı noktalarındaki zafiyetler hesap güvenliği açısından ek risk yaratabiliyor.

Mini sözlük: API, iki yazılımın birbiriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan arayüzdür. Kripto borsalarında API anahtarları, üçüncü taraf uygulamaların kullanıcı hesabında belirli yetkilerle işlem yapmasına imkan verir.

Benzer riskler daha önce de gündeme gelmişti. 2022 yılında 3Commas ile ilişkili API bilgilerinin açığa çıkması, birçok kripto para borsasında güvenlik uyarılarına ve anahtar iptallerine yol açmıştı. Son gelişme de benzer biçimde, harici entegrasyonların dikkatle yönetilmesi gerektiğini gösteriyor.

SignalPlus kullanıcıları yeni anahtar oluşturabilir

Binance, güvenlik belgelerinde kullanıcıların risk taşıyan kimlik bilgilerini gecikmeden iptal etmesini ve API izinlerini yalnızca gerekli işlevlerle sınırlamasını öneriyor. SignalPlus kullanan yatırımcıların otomatik işlem düzenlerini yeniden çalıştırabilmesi için, entegrasyon yeniden güvenli kabul edildikten sonra yeni kimlik bilgileri oluşturması gerekebilir.

SignalPlus, kripto türev piyasaları için işlem altyapısı ve analiz araçları sunuyor; kullanıcılar bu entegrasyon sayesinde farklı borsalardaki pozisyonlarını API bağlantıları üzerinden yönetebiliyor.

Mevcut entegrasyonlar kesildi

SignalPlus, kripto türev piyasalarına yönelik işlem altyapısı ve analitik araçlar sağlayan bir platform olarak biliniyor. Bu bağlantılar, kullanıcıların varlıklarını borsa dışına taşımadan üçüncü taraf uygulamalar üzerinden strateji yürütmesine imkan tanıyor. Ancak verilen yetkilerin kapsamına bağlı olarak ele geçirilen API bilgileri, hesaplarda izinsiz işlem riskini artırabiliyor.

Binance, platformu ile SignalPlus arasındaki mevcut entegrasyonları fiilen sonlandırdı. Bu karar, ilgili bağlantılara dayalı çalışan otomatik işlem stratejilerinde geçici aksamalara neden olabilir. Şirketler, sorunun giderilmesine yönelik sonraki teknik adımlara ilişkin ayrıntı paylaşmış değil.