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  •   Dünyaca Ünlü Analist Korkuttu: Bu Altcoin Bir Daha Asla ATH Seviyesine Dönemez!

Dünyaca Ünlü Analist Korkuttu: Bu Altcoin Bir Daha Asla ATH Seviyesine Dönemez!

Kriptoda çöküşün hakim olduğu 2022 yılında fiyatlar inanılmaz düşüşlere sahne oldu. Bir zamanların en güçlü altcoinlerinden birisi de nasibini aldı.
22:00
20 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana ağı, FTX’in son çöküşü ve ardından gelen iflasla birlikte büyük bir baskı altına girdi. Sam Bankman-Fried’ın kripto imparatorluğunun likidite sorunlarıyla karşı karşıya olduğu haberiyle blok zinciri oldukça hızlı bir şekilde değer kaybetti.

Solana Toparlanacak Mı?

Kripto para birimi o zamandan bu yana önemli ölçüde toparlanmış olsa da, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak için hala uzun bir yol varmış gibi görünüyor. Kasım 2022’nin ilk haftasında koruduğu fiyat aralığıyla karşılaştırıldığında, SOL token hala zirve değerinin çok ama çok uzağında.

Bu arada, kripto analistleri Solana (SOL) fiyatının potansiyel olarak hiçbir zaman tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 258 dolara geri dönemeyeceğini öngörüyor. Temmuz 2021’de, boğa koşusunun zirvesinde, kripto para biriminin toplam piyasa büyüklüğü 78,20 milyar dolardı. Mevcut piyasa büyüklüğü ise 4,60 milyar dolar. Son yaşanan kripto çöküşü, SBF ile ilgili şirketlerin blok zinciri ağında sahip olduğu pay nedeniyle geldi. FTX çöküşüne olan bağlantıların SOL fiyatı üzerinde de büyük bir etkisi oldu.

Solana Ağına Yönelik Tehditler

Altta yatan tüm diğer etkilere rağmen, kripto analistleri SOL’un tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının zor olabileceğini söylüyor. Kripto piyasasının içinden biri olan Jordi Alexander, Solana’nın 100 milyar dolarlık tamamen seyreltilmiş değerlemesinin (FDV) çok da gerçekçi olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

Jordi Alexander şu açıklamayı yaptı:

Solana bir daha asla ATH’sine yaklaşamaz. Solana’ya yönelik ana tehdit, aynı yaklaşımı kullanan ancak bunu daha iyi tasarlanmış bir şekilde yapan yeni bir L1’in bulunması. Oldukça güçlü bir topluluk var, yaratıcılar onu seviyor. Ancak bunun sahip olduğu 100 milyar dolarlık FDV’yi açıklayabileceğini sanmıyorum.

Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, Solana (SOL) fiyatı son 24 saatte %1,1 artışla 12,17 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyata bakıldığında 5 Kasım 2022’deki 37 dolar seviyesinden yaklaşık %66 daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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