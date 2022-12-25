NFT dünyasına bomba bir giriş yapan Donald Trump, sahip olduğu potansiyeli ve arkasına aldığı rüzgarı giderek kaybediyormuş gibi görünüyor.

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Eski başkan Donald Trump’ın NFT koleksiyonunun kripto alanında manşetlere çıkmasından ve sosyal medyada geniş ilgi görmesinden günler sonra, koleksiyonu yarattığı heyecan azalmış görünüyor. Trump NFT’lerinin hem fiyat hem de işlem hacmi olarak düşmesiyle, NFT koleksiyonu var olma mücadelesi veriyor gibi görünüyor.

Donald Trump’ın NFT Fiyat Düşüşü

Non Fungible-Token (NFT) piyasasının söz sahibi platformu olan OpenSea tarafından derlenen verilere göre, Donald Trump’ın yer aldığı NFT kartlarının değeri son birkaç gün içinde %72 oranında düştü. Kartların fiyatları piyasaya sürüldükten sonra yaklaşık %350 oranında artmıştı.

CryptoSlam tarafından sağlanan verilere göre, Ethereum ölçeklendirme ağı Polygon üzerinde geliştirilen Trump’ın NFT’lerinin işlem hacmi 17 Aralık’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. O sırada hacim 3,5 milyon dolar sınırını aşmıştı. OpenSea web sitesinde, Trump NFT kartlarının satışları da 17 Aralık’taki 6.661 adet zirvesinden 22 Aralık’ta ancak 529’a ve 23 Aralık’ta 260’a düştü.

Pazartesi günü ise işlem hacmi %57 azalarak ETH cinsinden yaklaşık 836.000 dolara düşerken, ortalama satış fiyatı 466 dolara yaklaştı. Şu anda, NFT’ler %72’lik bir düşüş yaşadı ve her bir kart 24 Aralık itibariyle yalnızca 0,23 ETH ya da 280 dolar değerinde. Bununla birlikte, ilk yatırımcıları için tek umut verici taraf ise lansman sırasında 99 dolardan satın almış olmaları ki bu da onların %182’lik iyi bir kar marjının tadını çıkarmalarını sağlıyor.

Trump’ın İlk NFT Deneyimi

Bu ayın başlarında Donald Trump, Truth Social web sitesi aracılığıyla büyük bir duyuru yapacağına dair resmi bir açıklama yayınladı. Birçok analist bu duyurunun 2024’teki potansiyel başkanlık adaylığıyla ilgili olabileceğini tahmin ediyordu. Bununla birlikte, Trump’ın NFT’lerle ilgili bir çalışması olduğu ortaya çıktı ve burada şunları söylediği aktarıldı:

Resmi Donald Trump NFT kart koleksiyonum burada! Sınırlı sayıda üretilen bu kartlar hayatımın ve kariyerimin muhteşem sanat eserlerini içeriyor! En sevdiğiniz tüm Trump NFT kartlarını toplayın.

NFT’ler kripto topluluğundan karışık bir tepki aldı. Bazıları sanat eserleriyle alay ederken, diğerleri eski Amerika Birleşik Devletleri başkanını Web3 anlatısını zorlayan birkaç politikacı arasında olduğu için alkışladı.