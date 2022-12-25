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Dikkat! CNBC Analistinden Bitcoin ve 2 Altcoin İçin Kritik Uyarı: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) ayı piyasasında  ivme kaybetmeye devam ederken, önde gelen bir analist yatırımcılara kritik uyarılarda bulunuyor. 
10:07
25 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ayı piyasasında ivme kaybetmeye devam ederken, önde gelen bir analist yatırımcılara kritik uyarılarda bulunuyor.

Cramer, Solana ve Litecoin’i Eleştirdi!

CNBC’nin ‘Mad Money’ isimli programının sunucusu ve analist Jim Cramer, yatırımcıların Bitcoin ve özellikle Solana (SOL) ve Litecoin‘den (LTC) uzak durmaları konusunda uyarıyor. Yeni bir CNBC röportajında Cramer, elinde tuttuğu tüm kripto paralarını sattığını ve FTX çöküşünün ardından piyasaya bir daha girmeyeceğini söylüyor. Uzman net bir regülasyon eksikliği nedeniyle sektöre bir daha dönmemek üzere veda ettiğini belirtti. Cramer’a göre, yüksek volatilite ve şeffaflık eksikliği büyük risk teşkil ediyor. Cramer, hiç kimsenin yatırımlarının güvende olmadığını ve sektörde daha fazla şirketin iflas edebileceğini iddia ediyor.  Stratejist özellikle Ethereum (ETH) rakibi Solana’ya ve eşler arası ödeme ağı Litecoin’i hedef alıyor. Cramer ayrıca bazı altcoin projelerine para yatıran insanların sağ duyudan yoksun olduğunu söylüyor.

Cramer’in yorumları özellikle SOL’un tehlikeli sularda gezindiği bir dönemde geliyor. Hükümetin regülasyona yanaşmayacağını belirten Cramer, yatırımcılara piyasadan uzak durmalarını tavsiye etti. CNBC analisti, kripto paralara yönelen ve onları güvenilir bulan yatırımcılara şaşırdığını vurguladı. Cramer  “Solana hakkında ne biliyoruz? Litecoin hakkında ne biliyoruz? Cevap sıfır. Regülasyon, asla gelmeyebilir. Devlet istemiyor” ifadelerini kullandı. Uzman, SOL VE LTC’deki riske dikkat çekti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Cramer’in açıklamaları, iddiaların gerçek olmadığını belirten kripto topluluğundan büyük tepki aldı.

Cramer’ın Ethereum Tahmini..!

Özellikle, başka bir kullanıcı, halkın kripto paralar hakkında hiçbir şey bilmemesinin, düzenleme eksikliğinden değil, medya ve Cramer gibi analistlerin yatırımcıları eğitmekte başarısız olmasından kaynaklandığını belirtti. CNBC analistinin son birkaç yılda kripto paralar konusundaki duruşunda tutarsız olduğunu belirtmekte fayda var. Nisan gibi yakın bir tarihte, analist Ethereum’a dair çarpıcı açıklamalar yapmıştı ve ETH‘nin 4.100 dolara ulaşacağını iddia etmişti.

Haziran ayında Cramer, kripto paralar sayesinde servet kazanılabileceğini ve yatırımcıları, sağlam risk yönetimi ile bu varlıkları portföylerine dahil etmeye çağırdı. Ancak bir ay sonra Crammer kripto paralarda gerçek bir değer olmadığını iddia etti Ayrıca, medyanın Ağustos ayında kripto hakkında haber yapmaması gerektiğini söyledi. Özellikle, Cramer’in tutarsız duruşu ve bir dizi yanlış  tahminleri, birçok kişinin onun bir finansal analist olarak yeteneğini ve bilgisini sorgulamasına yol açtı.

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