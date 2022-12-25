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Kripto para borsaları bugünlerde düşen hacimler nedeniyle birçok kripto parayı liste dışı bırakıyor. Özellikle işlem hacmi zayıf altcoinlerde bu gelişme büyük düşüşleri beraberinde getirebilir. Popüler bazı altcoinlerin de aralarında bulunduğu 23 kripto para 28 Aralık tarihinde KuCoin borsasından delist edilecek. Peki bunlar hangi altcoinler? Son gelişmeye nasıl tepki verdiler?

Altcoin Delist

KuCoin borsası kısa süre önce yaptığı duyuruyla birçok kripto parayı platformdan çıkarma kararı aldı. Bu altcoinlerin arasında Türk yatırımcıların yatırım yaptığı varlıklar da var. Delist işleminden önce elinizde bu altcoinlerden varsa mutlaka merkezi olmayan veya borsa cüzdanınıza bunları taşımalısınız. Diğer bir seçenek de delist işleminden önce KuCoin borsasındaki bu varlıkları satmaktır.

Aşağıdaki 28 altcoin delist edilecek.

Augur (REP)

Bancor (BNT)

BakeryToken (BAKE)

Ooki (OOKI)

Shiden Network (SDN)

Xensor (XSR)

Power Ledger (POWR)

MetaHash (MHC)

IDEX (IDEX)

Keep3rV1 (KP3R)

StormX (STMX)

Mobox ( MBOX )

) Aion (AION)

Spell Token ( SPELL )

) NFTB (NFTB)

RIF Token (RIF)

Binamon (BMON)

Fractal (FCL)

HORD Token (HORD)

Status (SNT)

Alpaca Finance (ALPACA)

Wrapped NCG (WNCG)

Bitcoin Diamond (BCD)

28 Aralık 13:00’da (Türkiye Saatiyle) delist gerçekleşecek. Toplam 23 altcoin ve 28 parite delist edilecek.

Borsalar Önlem Alıyor

Binance borsası geçtiğimiz günlerde birçok marjin işlem çiftini kaldırdı ve diğer kripto para borsaları da altcoin delistlerine hız veriyor. Bu adımlar genellikle düşük hacim veya ilgisi ekipler nedeniyle atılıyor. Kripto paralarım kümülatif işlem hacmi bugün 16 milyar dolar seviyesinde ve eğer piyasalardaki negatif seyir önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de devam ederse daha sert hacim düşüşleri görebiliriz.

Kripto para yatırımcıları artan FUD nedeniyle şimdilik altcoinlerden uzaklaşmış görünüyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti uzun bir aranın ardından %40 seviyesinin üzerine çıktı. Eğer BTCD artmaya devam ederse altcoinlerde daha sert düşüşler görülebilir. Bununla birlikte ayı piyasalarından çoğu kripto para sağ salim çıkamayacak. Aylardır söylediğimiz gibi ayı piyasalarının zorlu şartları çoğu kripto para için ölüm anlamına geliyor. Özellikle ekibi tarafından yeterli ilgi gösterilmeyen projeler bu süreçte size ciddi kayıplar getirebilir.