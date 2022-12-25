Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, kıdemli bir analist Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) düşüşlerin derinleşebileceğini iddia ediyor.

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Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, kıdemli bir analist Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) düşüşlerin derinleşebileceğini iddia ediyor.

Ethereum: DeFi Krizi!

Popüler bir analist, Ethereum’a dair endişe uyaran açıklamalarda bulundu. ETH’de devasa bir çöküşün gelebileceğini söyleyen uzman, yatırımcıları uyarıyor. Yayımladığı yeni bir videoda stratejist Nicholas Merten, 511.000 YouTube abonesine Ethereum’un %75 oranında değer kaybedebileceğini iddia ediyor. ETH, an itibariyle 1.219 dolardan işlem görüyor. Analiste göre, Ethereum için hedef aralığımız 300 ila 500 dolar arasında. Merten, DeFi’de [merkeziyetsiz finans] 1,5 milyar doların üzerinde tasfiyenin gerçekleşebileceğine dikkat çekerek bunun Ethereum ekosistemini etkileyeceğinin altını çiziyor. Merten, Ethereum’daki DeFi protokollerinin tasfiye seviyelerini gösteren bir de grafik paylaşıyor. Stratejiste göre, ETH belirli bir seviyeye düşerse bu protokoller büyük bir satış dalgasını tetikleyecek. Analiste göre, 750 ila 550 dolar civarında bir seviyeye gelmeye başlarsak, Ethereum’da satış baskısı daha düşük seviyeleri getirecek.

Böylesi bir senaryoda, ETH fiyatı 750, daha sonra 500 ve en sonunda 300 dolara düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Merten’e göre, ETH’nin 300 dolara düşmesi, Ethereum’un 2018 kripto ayı piyasası sırasındaki büyük düzeltmesiyle karşılaştırılabilir.Nicholas Merten, Bitcoin’in büyük bir kapitülasyon olayına neden olabilecek bir “kırılma noktasından” birkaç santim uzakta olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Merten, BTC‘nin kısa bir süre için yaklaşık 18.000 dolara yükseldiği ve ardından 13.000 dolar civarında yeni diplere götüren kapitülasyon olayını tetiklediği bir senaryo öngörüyor. Analist, Bitcoin’in “kırılma noktası”na gelince, fiyatı 2022’nin en düşük seviyesi olan 15.600 doların altına düşerse varlığın “büyük bir kapitülasyon olayı” yaşayabileceğini öne sürdü.

FUD Dalgası ve Makro Görünüm!

Merten, teknik göstergeler ve makroekonomik baskılar nedeniyle Bitcoin’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ediyor. Merten, Bitcoin‘in 200 haftalık hareketli ortalamaların (WMA) ve 200 günlük hareketli ortalamaların (DMA) çok altında kaldığına dikkat çekti. İlk seviye, tarihsel olarak Bitcoin için uzun süredir devam eden bir fiyat tabanı olmuştur, ancak 2022’de bu önemli nokta ilk kez bir destek hattından dirence çevrildi.

Artan faiz oranlarından kaynaklanan makroekonomik baskılar, Bitcoin‘in fiyatı Kasım 2021’deki yüksek seviyelerinden %75’in üzerine düştüğü için 2022’de birden fazla kripto iflas etmesine neden oldu. Sam Bankman-Fried’in FTX imparatorluğunun çöküşüyle birlikte Merten, domino etkisinin devam edeceğini belirtti. Uzmana göre, Grayscale, CryptoCom ve Binance’a dair FUD dalgası ve belirsizlik piyasayı etkilemeye devam edecek.