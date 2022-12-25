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Dünyaca Ünlü Analist Fet Coin İçin Hedef Verdi! Fetch AI Neden Yükseliyor?

Fetch AI yine neden yükseliyor? Dünyaca ünlü analist ne hedefi verdi? İşte detaylar.
17:30
25 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği FET Coin bugün çift haneli yükseliş gördü ve ralli sürüyor. Yazı hazırlandığı sırada Fetch (FET) Coin 0,096 dolardan alıcı buluyor. Popüler kripto paranın işlem hacmi bugün yaklaşık %100 oranında arttı ve 21,4 milyon dolara ulaştı. Dünyaca ünlü bir analist FET Coin için hedef verdi.

FET Coin Analist Yorumu

Dünyaca ünlü popüler kripto para analisti Poppe bu altcoini zaten yakından izliyor. Birçok kez FET Coin özelinde tahminlerde bulunan Hollandalı analist kritik seviyelere işaret etti. Bugün gelen hareketle kar satışı yaptığını açıklayan analist 0,092 doların geri kazanılmasının pozitif olduğunu düşünüyor. Ayrıca konuyla ilgili şunları söyledi;

“Şu anda, önemli bir yükseliş gerçekleştirdik, ancak bu yükselişten sonra potansiyel bir geri çekilmede 0,094 dolara fiyatın nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Ardından yükseliş devam ederse 0,1 ve 0,105 dolar seviyelerinde yeniden kar satışları yapağım. Daha uzun vadede 0,0925 dolar desteği korunması gerekilen bir destek seviyesi olarak önemini koruyor. Aksi takdirde, 0,067-0,0725 dolara doğru bir piyasa çöküşü benim bir sonraki oyunum ve bu da FET Coin için uzun vadeli alımlarımı yapmamı sağlayacak.”

Analist ana kar alma noktasının ise 0,116 dolar olduğunu yazdı. Yüzbinlerce yatırımcı tarafından takip edilen Poppe, hacimler bu denli düşmüşken bu yorumlarıyla birçok yatırımcıya fikir vermiş oldu. Yani bahsettiği senaryoların daha güçlü traderlar eliyle bozulması ihtimali de var. Kritik destek bölgesinin altına iğneler veya direnç testi yapılmadan gelen düşüşler de Fetch (FET) Coin için şaşırtıcı olmaz.

Fetch AI (FET) Coin

Türkiye merkezli kripto para borsalarında Fet Coin en fazla ilgi gören üçüncü kripto para oldu. İlk üçte ise Bitcoin ve TETHER bulunuyor. Fet Coin işlem hacmi yerel borsalarda 147,3 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Türk lirası cinsinden son 30 günde %50 artış yaşayan popüler kripto para “yapay zekanın” ekmeğini fazlasıyla yedi. Aralık başından bu yana OpenAI tarafından yayınlanan ChatGPT milyonlarca internet kullanıcının yapay zekayla tanışmasını sağladı.

Yapay zeka teknolojisine olan merakı körükleyen bu hareket FET Coin için de iyi bir katalizör oldu. Tıpkı metaverse coşkusunun geçtiğimiz yıl MANA ve SAND gibi altcoinleri uçurduğu gibi yapay zeka da FET Coin’in fiyatını uçurdu.

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