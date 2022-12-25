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Kripto para yatırımcısı zor bir yıl geçirdi ancak 2023 yılı da pek kolay başlamayacak. Yatırımcıların önümüzdeki yıl bu 3 olayı yakından izlemesi gerekiyor. Şimdilik 2023 yılının kripto para yatırımcılarına ne getireceği bilinmiyor ancak yaygın görüş artık en kötü günlerin geride kaldığı yönünde. Fed artık sakinleşecek, FUD dağılıyor ve korku çıktığı zirveden inmeye başladı.

2023 Kripto Paralar

Bir sonraki Pazar sabahına 2023 yılında uyanacağız ve kripto paraları yeni yılda bekleyen çok fazla şey var. Tatil sezonu olsa da kriptoda her zaman hareket var gibi görünüyor. Bunlara hızlı biçimde göz atmak bizi 2023 yılında sürprizlerden uzak tutacaktır.

FTX Davası

Büyük kripto borsası FTX‘in dolandırıcı olduğu ortaya çıkan CEO’su Sam Bankman-Fried, kendisine yöneltilen bir dizi dolandırıcılık suçlamasının ardından 3 Ocak’ta New York’ta duruşmaya çıkacak. Bankman-Fried 12 Aralık’ta Bahamalar’da tutuklandı ve iade edilmeyi kabul ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne geldi ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme işlemlerinin yalnızca Bankman-Fried için değil, tüm kripto endüstrisi için önemli etkileri var.

Bitcoin Madencileri

Hava koşullarıyla ilgili sorunlar önümüzdeki günlerde Bitcoin madencilerini etkilemeye devam edebilir. Yeni Yıla girerken tüm kripto para meraklılarının göz önünde bulundurması gereken bir şey. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir kış fırtınası yaşandı ve ülkenin birçok bölgesine elektrik kesintileri görüldü. Bu hava olayı özellikle ABD’deki Bitcoin madencileri için benzersiz bir dizi zorluk doğurdu.

Buna ek olarak, aşırı soğuklar, operasyonları daha da engelleyebilecek sistem arızalarına neden olabilir. Bu durum izlenmeye değer. Çünkü iflasın eşiğinde olan ve bugüne kadar iflas başvurusunda bulunan çok madenci gördük. Maliyetlerin artması, Bitcoin’in değer kaybı ve tüm bunların üzerine elektrik kesintileri nedeniyle üretimdeki aksama daha büyük sorunlar doğurabilir.

Binance ve Korkular

Reuters’in haberine göre, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance bile son zamanlarda ciddi para çıkışları yaşadı. Binance CEO’su Changpeng Zhao ilk olarak muhasebe firması Mazars ile üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin tasdiki için anlaştı. Bu, muhasebecinin yalnızca müşteri tarafından talep edilen belirli doğrulama prosedürlerini gerçekleştirmesini gerektirmesi bakımından geleneksel bir mali denetimden farklıdır. Bu nedenle Mazars’ın Binance ile yaptığı çalışma, özellikle borsanın yükümlülükleri konusunda, tam bağımsız bir denetimin sahip olabileceği güven düzeyini aşılamadı. Mazars kripto şirketlerine verdiği denetim hizmetini askıya aldı.

Tam bir denetim olmadan, kripto şirketlerinin yükümlülüklerini karşılamak için yeterli varlığa sahip olup olmadıklarını bağımsız olarak doğrulamanın açık bir yolu yoktur. CZ, on-chain verilerin yeterli olduğunu düşünse de Binance borsasının mali tabloları on-chain verilerin gösterdiği rezervlerin gerçekten yeterli olup olmadığı konusunda gerçek fikri verebilecek tek kaynaktır.