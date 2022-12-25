Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Yüzde 30 Düşüş Neden Oldu? Kriptoda Kritik Tarih 18 Nisan 2024!

Göre göre lades diye buna derler. Uyarılara geçtiğimiz yıl dikkate almamışlardı. Şimdi pişmanlar.
20:30
25 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Fed’in hamleleri, savaşlar, düşen borsalar derken kripto paraların bir düşmanı daha ortaya çıktı. Çin’in geçtiğimiz yıl madencileri ülkeden kovmasıyla birlikte madencilerin çoğu komşu ülkeleri ve özellikle ABD’ye taşındı. Fakat bir sorun var. Soğuk havalar madencilere yeni yuvasında bazı zorluklar yaşatıyor.

Kripto Para Kışı

Gerçek bir kışın kripto para kışını daha da çetin hale getireceği pek tahmin edilmezdi. Bitcoin ağının hashrate değeri 230 EH/s’den 155 EH/s’ye düştü. ABD’de devam eden kar fırtınası, Bitcoin madencileri üzerinde ciddi bir etki yaratarak birçoğunun kapanmasına neden oldu. CNN’in haberine göre, rüzgar ve yoğun karla birlikte elektrik hatlarını parçalayan ve sıcaklıkları tehlikeli derecede düşürerek en az 22 kişinin ölümüne yol açan kutup patlaması ve kış fırtınası nedeniyle ülke çapında birçok ev elektriksiz kaldı. Ve elbette Bitcoin madencilik operasyonları da.

İşlemleri gerçekleştirmek için ne kadar bilgi işlem gücü kullanıldığının bir ölçüsü olan hashrate’in önemli ölçüde düşmesiyle Bitcoin ağında büyük bir sarsıntı meydana geldi. CoinMetrics verilerine göre, Cumartesi gününden bu yana hashrate %30’dan fazla düşerek 230 EH/s’den 155 EH/s’ye geriledi. Bu durum, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin yaklaşan Kuzey Kutbu patlaması konusunda uyarıda bulunmasının ardından birçok büyük madencinin operasyonlarını durdurmasıyla ortaya çıktı.

Yani kripto kışını daha da çekilmez hale getiren ABD’deki gerçek kış oldu.

Bitcoin Halving Tarihi

Madencileri mevcut performansı bir sonraki halvingin (Bitcoin madenciliği ödül yarılanması) 18 Nisan 2024 tarihinde yaşanacağını gösteriyor. Halving Bitcoin fiyatına etkisi göz önüne alındığında ciddi hareketlerin yaşanmasına sebep olmuştu. Bundan dolayı birçok analist 2023 sonu ve 2024 ilk çeyreğinde Bitcoin fiyatının bugün olduğu seviyeden ciddi anlamda toparlanmasını bekliyor. Fakat kripto kışı ve ABD’yi vuran soğuk havalar birçok Bitcoin madencisini olumsuz etkiliyor.

Madencilik firması Riot Blockchain, aşırı soğuklar nedeniyle Teksas’taki Rockdale tesisini kapattığını söyledi. Diğer madenciler de benzer kararlar aldı. Kısa süre önce iflas koruma başvurusunda bulunan Core Scientific, “elektrik şebekesinin dengelenmesine yardımcı olmak için birden fazla güç kesintisine katılacağını” söyledi. Core Scientific Twitter’da yaptığı açıklamada, bu süre zarfında Bitcoin üretiminin azalmasının beklendiğini söyledi.

Sorun aslında şu, geçtiğimiz yıl Çin kripto para madencilerini dışladığında Teksas iyi bir alternatif olarak gündeme gelmişti. Ancak bölgedeki kronikleşmiş elektrik kesintileri o tarihte bile dikkate değer bir konu olmadı. Uyarılara rağmen madenciler sadece enerji fiyatlarının bölgede ucuz olması gerekçesiyle operasyonlarını buraya taşıdı. Sonuç olarak madenciler operasyonlarının bir kısmını zorunlu olarak durdurdu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Tecrübeli Analist: Bitcoin Ezber Bozacak! 2023 Kripto Kehaneti!
Tecrübeli Analist: Bitcoin Ezber Bozacak! 2023 Kripto Kehaneti!
Bu Sefer Dikkat, Yine Ortaya Çıktı! Her Bitcoin, Kripto Düşüşünü Biliyor!
Bu Sefer Dikkat, Yine Ortaya Çıktı! Her Bitcoin, Kripto Düşüşünü Biliyor!
Ünlü Analist Bitcoin İçin 37.000 Dolar Dedi Ve Zaman Belirtti! Tahmin Edilenden Daha Yakın!
Ünlü Analist Bitcoin İçin 37.000 Dolar Dedi Ve Zaman Belirtti! Tahmin Edilenden Daha Yakın!
Dünyaca Ünlü Yatırımcı Bitcoin Açıklamasıyla Son Noktayı Koydu! Yatırımcılar Buna Hazır Olsun!
Dünyaca Ünlü Yatırımcı Bitcoin Açıklamasıyla Son Noktayı Koydu! Yatırımcılar Buna Hazır Olsun!
Tarihi Sinyal Geldi! Artık Kripto Para Düşüşü Bitmiş Olabilir!
Tarihi Sinyal Geldi! Artık Kripto Para Düşüşü Bitmiş Olabilir!
Gerçek Kripto Kahini: Kripto Paralar Bu Yüzden Sert Düşecek!
Gerçek Kripto Kahini: Kripto Paralar Bu Yüzden Sert Düşecek!
Son DAKİKA! Beklenen Veriler Açıklandı Bitcoin Neden Yükseliyor?
Son DAKİKA! Beklenen Veriler Açıklandı Bitcoin Neden Yükseliyor?
Bitcoin Neden Yükselemiyor? BTC 2023’te Ne Zaman Yükselecek?
Bitcoin Neden Yükselemiyor? BTC 2023’te Ne Zaman Yükselecek?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022