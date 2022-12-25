Göre göre lades diye buna derler. Uyarılara geçtiğimiz yıl dikkate almamışlardı. Şimdi pişmanlar.

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Fed’in hamleleri, savaşlar, düşen borsalar derken kripto paraların bir düşmanı daha ortaya çıktı. Çin’in geçtiğimiz yıl madencileri ülkeden kovmasıyla birlikte madencilerin çoğu komşu ülkeleri ve özellikle ABD’ye taşındı. Fakat bir sorun var. Soğuk havalar madencilere yeni yuvasında bazı zorluklar yaşatıyor.

Kripto Para Kışı

Gerçek bir kışın kripto para kışını daha da çetin hale getireceği pek tahmin edilmezdi. Bitcoin ağının hashrate değeri 230 EH/s’den 155 EH/s’ye düştü. ABD’de devam eden kar fırtınası, Bitcoin madencileri üzerinde ciddi bir etki yaratarak birçoğunun kapanmasına neden oldu. CNN’in haberine göre, rüzgar ve yoğun karla birlikte elektrik hatlarını parçalayan ve sıcaklıkları tehlikeli derecede düşürerek en az 22 kişinin ölümüne yol açan kutup patlaması ve kış fırtınası nedeniyle ülke çapında birçok ev elektriksiz kaldı. Ve elbette Bitcoin madencilik operasyonları da.

İşlemleri gerçekleştirmek için ne kadar bilgi işlem gücü kullanıldığının bir ölçüsü olan hashrate’in önemli ölçüde düşmesiyle Bitcoin ağında büyük bir sarsıntı meydana geldi. CoinMetrics verilerine göre, Cumartesi gününden bu yana hashrate %30’dan fazla düşerek 230 EH/s’den 155 EH/s’ye geriledi. Bu durum, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin yaklaşan Kuzey Kutbu patlaması konusunda uyarıda bulunmasının ardından birçok büyük madencinin operasyonlarını durdurmasıyla ortaya çıktı.

Yani kripto kışını daha da çekilmez hale getiren ABD’deki gerçek kış oldu.

Bitcoin Halving Tarihi

Madencileri mevcut performansı bir sonraki halvingin (Bitcoin madenciliği ödül yarılanması) 18 Nisan 2024 tarihinde yaşanacağını gösteriyor. Halving Bitcoin fiyatına etkisi göz önüne alındığında ciddi hareketlerin yaşanmasına sebep olmuştu. Bundan dolayı birçok analist 2023 sonu ve 2024 ilk çeyreğinde Bitcoin fiyatının bugün olduğu seviyeden ciddi anlamda toparlanmasını bekliyor. Fakat kripto kışı ve ABD’yi vuran soğuk havalar birçok Bitcoin madencisini olumsuz etkiliyor.

Madencilik firması Riot Blockchain, aşırı soğuklar nedeniyle Teksas’taki Rockdale tesisini kapattığını söyledi. Diğer madenciler de benzer kararlar aldı. Kısa süre önce iflas koruma başvurusunda bulunan Core Scientific, “elektrik şebekesinin dengelenmesine yardımcı olmak için birden fazla güç kesintisine katılacağını” söyledi. Core Scientific Twitter’da yaptığı açıklamada, bu süre zarfında Bitcoin üretiminin azalmasının beklendiğini söyledi.

Sorun aslında şu, geçtiğimiz yıl Çin kripto para madencilerini dışladığında Teksas iyi bir alternatif olarak gündeme gelmişti. Ancak bölgedeki kronikleşmiş elektrik kesintileri o tarihte bile dikkate değer bir konu olmadı. Uyarılara rağmen madenciler sadece enerji fiyatlarının bölgede ucuz olması gerekçesiyle operasyonlarını buraya taşıdı. Sonuç olarak madenciler operasyonlarının bir kısmını zorunlu olarak durdurdu.