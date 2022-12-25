2023 bu altcoinin yatırımcıları için çok zor geçecek ve ciddi düşüşler yaşanabilir. Fakat oldukça önemli bir güncelleme yaptılar.

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İyi haberler ilgili projelerin token fiyatlarına olumlu etki eder. Ancak sadece iyi haberlere odaklanmamak gerekiyor. Kripto para yatırımcılarının yaptığı en büyük hata sürekli olarak iyi haberlere odaklanıp gelecekte yaşanacak muhtemel düşüşleri umursamamak oluyor. Bu proje özelinde benzer bir durum söz konusu. Çok önemli bir güncellemeyi duyurdular, ama 2023’e dair bu olay onu gölgede bırakacak.

1inch Müjdeyi Verdi

DEX trade ve eşleştirme sistemi olan 1inch Swap Engine, DeFi kullanıcılarını birbirine bağlar ve profesyonel piyasa yapıcılar aracılığıyla kripto alım satımları için likidite sağlar. Popüler DeFi platformu 1inch Network, 1inch Swap Engine için büyük bir yükseltme olan Fusion‘u duyurdu. Fusion yükseltmesi, kripto yatırımcıları için uygun maliyetli, güvenli ve kârlı takaslar sunmayı amaçlıyor. 1inch Swap Engine’deki Fusion modu, DeFi yatırımcılarının ağ ücreti ödemeden önceden belirlenmiş bir fiyat ve zaman aralığında sipariş vermelerine olanak tanıyor. Buna ek olarak, yükseltme, güncellenmiş stake sözleşmeleri ve tokenomics gibi ağ iyileştirmelerini de içeriyor.

1inch Network kurucu ortağı Sergej Kunz şunları söyledi;

“Fusion sayesinde kullanıcılar maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek. Üstelik sandwich saldırılarına karşı da bu yükseltmeyle ekstra bir güvenlik katmanı ekliyoruz”.

Duyuruya göre, 1inch sınırsız likidite sunuyor ve aşağıda gösterildiği gibi Hollanda açık artırma modeline dayanan yeni bir tür merkezi olmayan emir eşleştirme yaklaşımı kullanıyor. Fusion modu, kullanıcıların herhangi bir ağ ücreti ödemeden çeşitli DEX’lerde token alışverişi yapmasına olanak tanıyor. Yükseltme ayrıca kullanıcıların benzersiz gereksinimlerine göre emir gerçekleştirme zamanını seçmelerine olanak tanır.

1inch 2023

Fakat bir sorun var. 1inch harika bir iş yapmış olsa da yerel kripto parası önümüzdeki yıl enflasyonist bir dönem geçirecek. Bugün kilidi açılmış 833 milyon 1inch Token bulunuyor. Ancak 2023’ün 6 Haziran tarihinde dolaşımdaki arz 1 milyar 84 milyona tırmanacak. Bunun önemli bir kısmı ekibe ve kurumsal yatırımcılara gidecek. 2 Aralık 2023 tarihine geldiğimizdeyse yapılan kilit açılışlarıyla toplam dolaşım arzı 1,184 milyar seviyesine (yaklaşık) ulaşacak. Dolaşım arzı bu tarihten sonra çok daha yavaş azalacak.

Peki önümüzdeki yıl fazladan 350 milyonluk arza kim talip olacak? Kilidi açılan varlıkların tamamı satılacak olmasa da 2023 yılında kripto paraların negatif seyrinin devam ettiği senaryoda birkaç milyonluk 1inch Token satışları bile fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. Benzer bir şeyi dYdX için de söylemiştik. Eğer bir tokenin arzı ATH fiyatının gördükten sonra ciddi oranda artıyorsa eski zirvesini görmesi için çok daha büyük bir piyasa değerine yani daha fazla yatırımcıya ihtiyaç duyar. Bundan dolayı 1inch Token yatırımcılarının 2023 yılındaki yüksek token enflasyonunu göz önünde bulundurarak hareket etmesi faydalı olabilir.