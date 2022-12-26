Kripto para ticaret şirketi Cumberland'ın analisti Steven Goulden, iflaslar ve fiyat çöküşleriyle dolu olaylı bir yıla rağmen 2023'de kripto para piyasasını öne çıkaracak 4 konuya dikkat çekerek bu altcoin'leri işaret etti.

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Kripto para ticaret şirketi Cumberland’ın kıdemli araştırma analisti Steven Goulden, iflaslar ve fiyat çöküşleriyle dolu olaylı bir yıla rağmen 2023’de kripto para piyasasını öne çıkaracak 4 konuya dikkat çekti.

Kripto Para Piyasasını Öne Çıkarak 4 Konu

Cumberland‘ın 24 Aralık’ta yayımladığı 14 sayfalık “Yılın Değerlendirmesi” başlıklı raporda Goulden, 2023’te önümüzdeki 6 ila 24 ay içinde kripto para piyasası için önemli bir ilerlemeye neden olacak 4 konuya değindi.

Raporda, değiştirilemez token’ların (NFT’ler) bir markanın fikri mülkiyetini (IP) tokenize etmek için başvuracağı bir yöntem haline gelmesi, web3 uygulamaları ve oyunlarının gerçekten popüler hale gelmesi ve Bitcoin (BTC) ve Ether‘in (ETH) bir ulusun rezerv varlığı olarak daha yaygın bir şekilde kullanılmasının sıralandığı görülüyor.

NFT’ler Gerçek Anlamda Yükselecek

NFT’lerin şimdiye kadar “büyük ölçüde sanat sektörüyle sınırlı kaldığını” savunan Goulden, bir sonraki adımın NFT’ler ile bir markanın fikri mülkiyetinin bir araya gelmesinin yatacağına inanıyor. Analist, web3 dışındaki birçok şirketin NFT’leri kullanarak fikri mülkiyetten para kazanmak ve müşteri katılımını artırmak için halihazırda “önemli ilerleme” kaydettiğine dikkat çekti. Bunlar arasında Starbucks’ın müşterileri için NFT’ler oluşturmak üzere Polygon ile işbirliği yapması ve Nike’ın kullanıcıların özelleştirilmiş spor ayakkabı NFT’leri tasarlamasına imkan tanıyan Swoosh’u piyasaya sürmesi yer alıyor.

Goulden, “Bu şirketlerin web3 girişimleri hakkındaki konuşmalarını dinlerken, müşteriler ve hayranlarla dijital etkileşimi bireysel deneyiminin yeni bir yönü olarak gördükleri açık. NFT’lerin bireysel kullanıcılarına satılmasının önemli ve yüksek marjlı gelir yaratma potansiyeline sahip olduğu görülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sadece dijital spor ayakkabılardan 200 milyon dolar gelir elde eden Nike bunun ders kitabı niteliğindeki bir örneği. Analist, Polygon’un MATIC‘inin, LooksRare’in LOOK‘unun ve 0xmon’un XMON‘unun bu alana öncülük etmesini bekliyor. Cumberland analisti, ayrıca NFT’lerin “fikri mülkiyetin tokenize edilmesi için başvurulacak bir yöntem” haline geleceğini ve bugün şirket bilançolarında yaklaşık 80 trilyon dolarlık maddi olmayan varlık bulunduğuna dikkat çekti.

Gerçek Dünya Uygulamaları ve Platformları

Goulden, ayrıca “gerçek dünyada fayda” sağlayacak web3 platformlarının benimsenmesinin 2023‘te hız kazanmaya başlayacağını ve şimdiye kadar web2 tekellerini bozmanın “son derece zor” olduğunu kabul ederek şunları söyledi:

Gerçek şu ki, bu gibi projeleri inşa etmek ve önyükleme yapmak vakit alıyor. Bu nedenle gerçek yükselişin muhtemelen 12+ ay sonra, ciddi kullanıcı benimsemesinin ise muhtemelen 2-5 yıl sonra olacağını tahmin ediyoruz.

Analistin altını çizdiği bazı gerçek dünyada fayda sağlayan platformlar arasında BT işe alım platformu Braintrust (BTRST), Nesnelerin İnterneti protokolü Helium (HNT), GPU işleme hizmeti Render (RNDR), küresel haritalama projesi Hivemapper (HONEY) ve yolculuk paylaşım uygulaması Teleport (PORT) yer alıyor.

Web3 Oyunları “Gerçek Oyuncular”la Buluşacak

Analist, web3 oyun piyasası konusunda da oldukça iyimser ve dünyada 200 milyonu “ciddi” olmak üzere yaklaşık üç milyar oyuncu olduğunu ve bunun toplam 200-300 milyar dolarlık pazarı temsil ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

[…] yine de bu kullanıcılar genellikle oyun içi ögelere sahip değiller ve bu oyun ekosistemleri üzerinde çok az kontrol veya yönetime sahipler

Analist, Blockchain tabanlı oyunların oynadıkça kazan yönlerinin geliştiriciler için önemli bir kârlılık sağlayacağını inanıyor olsa da, en yüksek kalitede gişe rekortmeni bir oyun inşa etmenin yaklaşık 2-3 yıl sürmesinden dolayı muhtemelen 2023 veya 2024’e kadar “yıldız haline gelecek bir web3 oyunu” görülemeyeceğini de ekledi.

Rezerv Varlık Olarak BTC ve ETH

Goulden, son olarak BTC ve ETH’nin özellikle ihracata odaklanan ülkeler için bir rezerv varlık olarak potansiyel rolüne yakından dikkat edilmesi gerektiğini öne sürdü. Analist, yüksek seviyede ihracat yapan dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkenin kendi para birimlerini ABD doları karşısında bastırmak için rezervlerini ABD Hazine bonoları yerine kripto paralar gibi alternatif varlıklarda stoklamayı seçebileceğini söyledi.