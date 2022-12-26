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Ünlü Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: 2023’de O Seviye Görülecek!

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, kripto para piyasasının genelindeki olumsuz duyarlılığa rağmen Bitcoin'in (BTC) 2023'de değerini iki kattan fazla artırabileceğine inanıyor.
14:25
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, kripto para piyasasının genelindeki olumsuz duyarlılığa rağmen Bitcoin‘in (BTC) 2023’de değerini iki kattan fazla artırabileceğine inanıyor.

“Herkesin Beklediği O Seviye Gelmeyecek”

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, yeni bir strateji oturumuna 160 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in şu anda 18 bin 600 dolardaki direnç ve 12 bin 300 dolardaki destek arasındaki geniş bir aralıkta işlem gördüğüne değinerek başladı. Analiste göre BTC‘nin yukarı yönde güçlü bir şekilde hareket edebilmesi için 18 bin 600 dolardaki direncini kırıp geçmesi gerekiyor:

18 bin 600 dolar altındaki her şey sapma olarak sınıflandırılabilir veya trendin devamı olarak sınıflandırılabilir. Eğer 18 bin 600 doların üzerine çıkamazsak, 12 bin 300 dolara gideceğimizi iddia edebilirsiniz. Bununla birlikte, şu anda buna odaklanan insan sayısı biraz fazla, bu da büyük olasılıkla oraya ulaşılmayacağı anlamına geliyor.

Büyük Bir Short Squeeze Geliyor

Van de Poppe, BTC boğalarının büyük bir short squeeze‘ı tetiklemek için Bitcoin’i kilit bir seviyenin üzerine çıkarması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi. Bir short squeeze, aradaki farkı cebe indirmek için daha düşük bir fiyattan satma umuduyla bir varlığı belirli bir fiyattan açığa satan trader’ların ticaret önyargılarına karşı hareket ettikçe varlığı geri almak zorunda kalmasıyla gerçekleşir.

Analist, BTC‘de büyük bir short squeeze’ın ardından yaşanacakları ise şu şekilde özetledi:

20 bin 600 doları kırıp geçebilirse, trendi kırmış olacağız çünkü bu yüksek seviyeleri (20 bin 000 dolar) geçmiş ve bu yüksek seviyenin üzerindeki short stopların miktarı yeterli olacak. Bu büyük olasılıkla bu bölgeye doğru bir koşumuz olacağı anlamına geliyor. Bu, 29 bin 200 dolardaki bölge ve muhtemelen 38 bin 500 dolar civarındaki bölgeye doğru hareket etmeye devam edeceğiz, çünkü sadece buranın üzerinde likidite alacağımızı düşünüyorum.

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